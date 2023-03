Stranger Things : The First Shadow, une préquelle sous forme de pièce de théâtre

The First Shadow amènera la narration théâtrale et la mise en scène dans une toute nouvelle dimension avec l'univers de Stranger Things.

Basée sur une histoire originale de Matt Duffer, Ross Duffer, Kate Trefry et Jack Thorne, et mise en scène par Stephen Daldry avec une coréalisation de Justin Martin, la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow aura pour cadre la ville de Hawkins en 1959, environ 25 ans avant la série télévisée de Netflix. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut simplement obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille découvre qu’un nouveau départ n’est pas si facile et que les ombres du passé ont une très longue portée.

Welcome to Hawkins, 1959. Before the world turned upside down… Stranger Things: The First Shadow. A new story live on stage. London | Late 2023 | https://t.co/6dx4JppFhw pic.twitter.com/DTcWn21wXE — Stranger Things On Stage (@STOnStage) March 1, 2023

Les frères Duffer (Matt et Ross), les maîtres à penser de Stranger Things, ont déclaré :

Élargir notre monde au-delà de la série télévisée est une expérience passionnante et collaborer avec cette équipe incroyable, dirigée par l’inspirant Stephen Daldry, constitue un joyeux processus de découverte. Amener cette nouvelle histoire de Stranger Things sur scène, avec un public en direct, est une perspective que nous trouvons énormément excitante, et nous sommes ravis qu’une ville avec une culture théâtrale aussi riche que Londres reçoive la première mondiale de notre nouvelle histoire.

Le Phoenix Theatre de Londres va ouvrir ses portes à Stranger Things : The First Shadow

Stranger Things : The First Shadow sera joué en live, sur scène, huit fois par semaine, à compter de la fin de l’année, au Phoenix Theatre de Londres. Les informations sur la billetterie, les détails de la mise en vente, le calendrier des représentations, l’équipe de création complète et le casting seront annoncés à une date ultérieure.

Greg Lombardo, vice-président en charge des expériences interactives pour Netflix, a ajouté :

Stranger Things a capturé l’imagination des fans du monde entier et nous sommes incroyablement ravis de développer cet univers passionnant avec la première production scénique live de Netflix. Grâce aux talents créatifs de Matt et Ross Duffer associés à Sonia Friedman et Stephen Daldry, les spectateurs seront emportés dans un événement véritablement épique, digne de Stranger Things.