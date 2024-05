Michelle Yeoh décroche le rôle principal dans la nouvelle série Blade Runner d’Amazon

Il se murmure qu'elle endossera le rôle d'un réplicant en fin de vie... mais est-ce vraiment le cas ?

Tl;dr L’actrice Michelle Yeoh jouera dans “Blade Runner 2099”.

Yeoh jouera une réplicante nommée Olwen.

Le scénariste de la série est Silka Luisa.

Ridley Scott, le créateur de la franchise, y participe.

Michelle Yeoh, un nom à la hauteur de “Blade Runner 2099”

Michelle Yeoh, lauréate d’un Oscar et véritable légende du cinéma, va marquer de sa présence l’anticipation apocalyptique de la série “Blade Runner 2099”, que l’on attend sur Amazon Prime Video.

Le rôle de Michelle Yeoh dans la série

Selon une information divulguée par Variety, la charismatique actrice prêtera ses traits à Olwen, une réplicante en fin de vie. Toutefois, les détails relatifs à l’intrigue restent jalousement gardés par la production.

Il est à noter que l’histoire est située 50 ans après le film “Blade Runner 2049”, réalisé par Denis Villeneuve et acclamé par la critique, reflétant un futur que nous sommes loin de pouvoir atteindre en 2049.

Équipe créative de la série

Quant à Ridley Scott, le créateur de la franchise, il sera impliqué dans le projet, bien qu’il ne soit pas aux commandes de cette série. En effet, cette mission a été confiée à Silka Luisa, scénariste de renom qui a notamment supervisé l’adaptation du livre “Shining Girls” sur Apple TV+.

Yeoh, une étoile montante

Si Michelle Yeoh a reçu récemment la Médaille Présidentielle de la Liberté, distinction civile la plus élevée de son pays, ce n’est sans doute pas un hasard. Auréolée de succès avec des films cultes comme “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, “Sunshine” et “Tomorrow Never Dies”, sans parler de son rôle dans “Star Trek : Discovery”, l’actrice s’apprête à faire une entrée fracassante dans ce nouvel univers, promettant ainsi un spectacle des plus captivants aux fans de la première heure.