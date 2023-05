La fusée Starship de SpaceX n’a pas répondu immédiatement à la commande d’autodestruction

Elon Musk donne d'autres détails concernant le premier décollage de la fusée Starship. La commande d'autodestruction a par exemple mis trop longtemps.

Dans un chat audio Twitter organisé ce week-end, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a partagé davantage de détails au sujet de ce qui s’est mal passé pour le premier décollage complet de la fusée Starship et du booster Super Heavy du mois dernier. L’une des plus grosses révélations : l’ordre d’autodestruction a mis 40 secondes à être exécuté – un délai qui peut sembler court, à moins que vous ne craigniez que cette gigantesque fusée n’explose pas avant de retomber sur Terre.

Petit récapitulatif des événements : la fusée et le booster avaient quitté le pas de tir avant d’échouer à se séparer, ce qui est fait tourner l’ensemble, entraînant l’explosion. La commande automatique aurait dû déclencher immédiatement l’autodestruction, mais il a fallu attendre un peu, comme le rapporte The New York Times.

D’après Elon Musk, c’est parce que “les marges structurelles du véhicule sont meilleures que nous le pensions.” Si SpaceX avait plusieurs fois répété que le seul objectif était que le décollage réussisse, de nombreux éléments se sont clairement mal passés.

Le retard de l’autodestruction n’est pas le seul souci à avoir eu lieu après le décollage de la fusée depuis le centre de Boca Chica de SpaceX, au Texas. Après l’explosion, des débris sont retombés sur le terrain du complexe et le Boca Chica State Park. Sur ce dernier site, cela a même déclenché à feu de 1,42 hectare. Réponse d’Elon Musk ? “De ce que nous en savons, il n’y a eu aucun dégât significatif sur l’environnement porté à notre connaissance.”

La FAA a déjà annoncé qu’elle enquêtait sur les événements et qu’elle clouait au sol Starship jusqu’à “déterminer que tout système, processus ou procédure en lien avec cet incident n’affecte pas la sécurité publique.” Et même avec tout cela, Elon Musk a qualifié ce lancement de “succès” et “peut-être même au-delà de mes attentes”.

Dans ce cas précis, le succès de la mission consistait à quitter le pas de tir et, semble-t-il, à tirer des enseignements de tout cela. “L’objectif de ces missions, c’est uniquement l’information”, déclarait le multimilliardaire. “Nous n’avions aucun chargement ou quoi que ce soit, il s’agit simplement d’en apprendre autant que possible.”