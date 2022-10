Un documentaire sur le rover Opportunity de la NASA sur Amazon Prime Video le 23 novembre

Good Night Oppy arrive sur Amazon Prime Video le 23 novembre prochain. L'occasion parfaite pour tout savoir sur le rover Opportunity.

Les services de streaming vidéo se doivent aujourd’hui de proposer un catalogue très fourni, certes, mais aussi et surtout du contenu très divers et varié. Il en faut pour tous les goûts, pour attirer un maximum de clients. Cela passe par des films et séries cultes, des nouveautés, des créations originales, de l’animation et du documentaire aussi. Netflix et Amazon Prime Video l’ont bien compris. Ce dernier proposera d’ailleurs bientôt un documentaire très intéressant, sur l’aventure spatiale.

Good Night Oppy arrive sur Amazon Prime Video le 23 novembre prochain

Plus d’un an après l’avoir annoncé pour la toute première fois, Amazon a publié tout récemment une première bande-annonce pour Good Night Oppy. Dans ce documentaire à venir, nous (re)découvrirons toute l’histoire du rover Opportunity de la NASA, ou Oppy, comme il a été amoureusement surnommé par ses créateurs. Le documentaire a été réalisé par Ryan White – à qui l’on doit Assassins -, avec Angela Bassett, mieux connue pour ses rôles dans Black Panther et Contact, à la narration. Le Jet Propulsion Lab de la NASA a participé au projet, fournissant notamment des vidéos d’archive et toute sa connaissance de cette très importante mission.

L’occasion parfaite pour tout savoir sur le rover Opportunity

Opportunity était l’un des deux rovers que la NASA a fait atterrir à la surface de la planète Mars en 2004 Ce qui ne devait être qu’une mission de 90 jours s’est transformée en une aventure de 15 belles années à explorer la surface de la Planète Rouge. Pendant tout ce temps, le véhicule tout terrain a notamment permis de révéler que Mars a eu, à une époque, des océans d’eau liquide et détient actuellement le record de la plus longue distance parcourue par un véhicule en dehors de la Terre. Pendant tout le temps de sa mission, le rover n’a eu de cesse de transmettre à la Terre des clichés époustouflants de la Planète Rouge. Good Night Oppy sera d’abord diffusé dans un certain nombre de salles obscures américaines – aucune information concernant une éventuelle diffusion en France – avant d’arriver sur Amazon Prime Video le 23 novembre.

Si vous aimez l’exploration spatiale et/ou les belles images, ce documentaire devrait vous plaire.