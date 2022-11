Le vaisseau Orion de la NASA bat le record de vol d’Apollo 13

Orion établit un nouveau record de vol pour la NASA. Le vaisseau fait ainsi mieux que Apollo 13.

Le vaisseau Orion de Artemis 1 a établi un nouveau record pour un vol de la NASA. À approximativement 14 h 40 ce samedi, heure française, Orion était allé plus loin que n’importe quel autre vaisseau pensé et conçu pour transporter des astronautes humaines, dépassant le précédent record d’Apollo 13 en 1970. À 16 h 17 ce même jour, Orion était à environ 401 798 km de la Terre.

“Artemis 1 a été conçue pour éprouver les systèmes d’Orion et nous nous sommes accordés pour dire que l’orbite rétrograde distante était un bon moyen de le faire”, déclarait Jim Geffre, responsable de l’intégration d’Orion. “Il s’avère que, avec cette très grande orbite, la haute altitude par rapport à la Lune, nous avons pu dépasser le record d’Apollo 13. Mais le plus important était de repousser encore les limites de l’exploration en envoyant le vaisseau plus loin que nous le l’avons jamais fait.”

De toutes les missions qui auraient pu battre ce record, il est intéressant de constater que c’est Artemis 1 qui l’a fait. Comme Space.com le précise, le plan de vol original d’Apollo 13 ne devait pas établir de quelconque record. C’est seulement après une explosion pendant la mission que la NASA a dû rappeler le module de commande Odyssey d’Apollo 13 qui avait établi ce record à 400 171 km de la Terre.

Avec une réserve d’oxygène limitée sur le Module Lunaire Aquarius, la NASA devait faire revenir Apollo 13 sur Terre le plus rapidement possible. L’agence avait fini par se décider sur un plan de vol qui utilisait la gravité de la Lune pour ramener Apollo 13 sur notre planète bleue. Arturo Campos était l’un des ingénieurs de la NASA absolument indispensables pour le retour en sécurité des astronautes Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise. Il a écrit le plan d’urgence qui a conféré au Module de Commande et de Service suffisamment de puissance pour le ramener sur Terre. Artemis 1 emporte à son bord un mannequin test “Moonikin” en hommage à Arturo Campos.

Il y a quelques jours, Orion achevait un survol de la Lune. Lorsque le vaisseau aura achevé une demi-orbite autour du satellite, il reviendra sur Terre. La NASA s’attend à ce que Orion tombe au large de San Diego le 11 décembre prochain.

Houston, we have a new record 🌎

On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 26, 2022