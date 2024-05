Apple et Google s’allient contre les traceurs Bluetooth indésirables via une fonctionnalité multiplateforme

Les utilisateurs d'Android et d'iOS seront avertis si un traqueur inconnu se déplace avec eux pendant une certaine durée.

Tl;dr Apple et Google développent une norme anti-pistage nommée ‘Détecteur de localisateurs indésirables’.

L’alerte sera affichée lorsque des périphériques Bluetooth inconnus se déplaceront avec l’utilisateur.

Des entreprises comme Samsung, Tile, Chipolo et Eufy soutiennent ce standard.

Apple a reçu des défis juridiques en relation avec le suivi par AirTag.

La tech contre le traçage

Apple et Google, ces colosses de l’industrie de la technologie, ont uni leurs forces pour développer une nouvelle norme visant à alerter les utilisateurs en cas de détection de traqueurs Bluetooth indésirables.

Un dispositif innovant

Contraint par les enjeux de protection de la vie privée, ce projet vieux de plusieurs années a finalement vu le jour. Le nouveau système, intégré aux systèmes d’exploitation iOS et Android, offrira aux utilisateurs une alerte si un “objet non reconnu est détecté en déplacement avec vous”. Cette fonction est accessible dès la version iOS 17.5 et pour les appareils Android 6.0 et plus.

Partenariat soutenu par l’industrie

Ce projet novateur est soutenu par d’importants acteurs de l’industrie technologique comme Samsung, Tile, Chipolo, Eufy, Jio, Motorola et Pebblebee. Ces entreprises ont déjà annoncé que leurs futurs traqueurs Bluetooth seraient compatibles avec cette nouvelle norme.

Des défis juridiques

Apple, qui a commencé à vendre ses AirTag, il y a trois ans, a dû faire face à des défis juridiques en raison de l’utilisation abusive de ces appareils par certains individus mal intentionnés. Pour répondre à cela, la société a développé des mesures pour limiter l’utilisation illicite de ces AirTag et a introduit une application Android en 2021 pour aider les utilisateurs à détecter d’éventuels traqueurs nichés sur eux.

C’est dans ce contexte particulier que s’inscrit le lancement de la nouvelle fonctionnalité de détection de traceurs indésirables. Est-ce à dire qu’Apple et Google ont enfin trouvé le moyen de garantir la confidentialité des utilisateurs vis-à-vis des traqueurs Bluetooth ? Une chose est certaine : ces géants de la tech montrent une fois de plus leur volonté de faire prévaloir le respect de la vie privée de leurs utilisateurs.