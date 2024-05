Les emoji audio se préparent à débarquer sur Android. Une nouveauté pour le moins déroutante.

Bientôt sur un smartphone Android près de vous, un bouton pour péter. Rien que ça ! Comme l’a rapporté 9to5Google, des utilisateurs Android du canal de mises à jour bêta ont remarqué un nouveau menu dans leurs appels passés par l’app Google Téléphone. Baptisée “Audio Emoji”, cette nouvelle fonctionnalité surprise confère aux appelants une petite table de mixage avec six effets sonores différents, lesquels sont audibles par les deux participants à l’appel.

Les emoji audio se préparent à débarquer sur Android

Les six effets en question sont les suivants : applaudissements, rires, célébrations, trombone triste, “ba dum tss” et, parce que… pourquoi pas, un bruit de pet. La seule chose qui explique la présence du mot “emoji” dans le titre est que les boutons pour jouer ces effets sonores sont des emoji.

Les emoji audio incluent aussi de petites animations pour accompagner les effets sonores, dont une animation particulièrement réussie d’un “cône de glace au chocolat” qui s’écrase au sol, entouré de mouches. Vous pouvez facilement deviner à quel emoji cet effet est associé. Il semblerait cependant que ces animations soient réservées à celui ou celle qui envoie l’effet, mais le destinataire pourrait aussi l’avoir s’il a activé les emoji audio.

Vous l’aurez compris, il reste encore certaines questions sans réponse autour de cette nouveauté. Il faudra attendre que la fonctionnalité soit davantage déployée et/ou que Google ne communique officiellement sur le sujet.

Une nouveauté pour le moins déroutante

Si vous découvrez la présence de ce menu Emoji Audio sur votre téléphone et que vous préfèreriez ne pas voir arriver d’emoji caca sur votre écran durant vos appels, vous pouvez désactiver le menu via le petit “X” dans le coin supérieur droit. On ne sait pas non plus si cela empêche vos contacts de vous envoyer ces effets sonores.

Quoi qu’il en soit, il y a aussi un délai minimum avant deux emoji. Vous n’aurez donc pas à vous inquiéter que la personne à l’autre bout du fil vous spamme avec un combo bruit de pet, trombone triste et ba dum tss.

La grand-messe de Google pour les logiciels et les produits physiques, Google I/O 2024, démarre dans quelques jours. Espérons que la firme de Mountain View ait quelque chose de plus impressionnant à présenter.