Obscura VPN étend son modèle de confidentialité à Android

Jusqu’ici limité à Apple, Obscura VPN devient multiplateforme avec son lancement sur Android.

Tl;dr Obscura VPN arrive sur Android, sortie hors Apple.

Le service mise sur une architecture à double relais et un protocole d’obfuscation pour renforcer la confidentialité et contourner la censure.

Obscura VPN quitte l’écosystème Apple pour arriver sur Android, avec une volonté d’élargir fortement sa base d’utilisateurs.

Obscura VPN s’émancipe d’Apple et débarque sur Android

Après avoir fait ses premières armes exclusivement sur macOS puis iOS, Obscura VPN fait aujourd’hui une entrée remarquée sur l’écosystème Android. Un tournant décisif pour ce fournisseur axé sur la confidentialité, qui vise désormais l’universalité et la disponibilité sur toutes les grandes plateformes. Cette arrivée permet à l’application, jusqu’alors réservée aux utilisateurs d’Apple, de toucher un public bien plus large.

Un modèle technique singulier pour la vie privée

Le cœur de la solution repose sur une architecture à « double relais », loin des modèles standards du marché. Plutôt que d’acheminer le trafic via un unique serveur, configuration classique chez la plupart des concurrents, Obscura VPN sépare chaque connexion en deux étapes : un premier passage par son propre serveur (qui visualise mais ne conserve jamais l’adresse IP), suivi d’un transfert vers un nœud de sortie géré de façon indépendante par Mullvad VPN. Ainsi, aucune entité ne détient l’ensemble des informations utilisateur, ce qui garantit une véritable étanchéité des données personnelles.

Dans cette démarche, l’application utilise également un protocole d’obfuscation personnalisé, basé sur QUIC, permettant non seulement de masquer l’utilisation du VPN mais aussi de contourner efficacement les dispositifs de censure dans les régions soumises à des restrictions sévères.

Sécurité vérifiée et ambitions multiplateformes

Difficile de parler de confidentialité sans aborder la question cruciale de la sécurité. Sur ce plan, le code source d’Obscura VPN, librement consultable sur GitHub, a été audité en décembre 2025 par le cabinet allemand Cure53, lequel n’a relevé aucun défaut majeur ou critique. Côté développement, le fondateur Carl Dong rappelle que l’arrivée sur Android marque « une étape essentielle pour les utilisateurs exposés à la surveillance et à la censure dans leur quotidien numérique ». Windows et Linux sont déjà dans les cartons, avec liste d’attente ouverte.

Nouveaux tarifs et modalités d’accès simplifiées

Pour accompagner ce lancement, tous les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’une réduction temporaire : -25% avec le code ANDROID26, ramenant le prix mensuel à 6 dollars au lieu de 8. Il suffit de télécharger l’application depuis Google Play ou Obtainium ; aucune adresse e-mail n’est exigée pour s’inscrire et il est même possible de rester totalement anonyme.

À noter enfin que :

Les utilisateurs Windows et Linux peuvent se connecter manuellement via WireGuard grâce au guide publié en ligne.

Avec cette extension stratégique, Obscura VPN espère s’imposer comme une référence incontournable pour tous ceux qui placent la protection des données au centre de leurs préoccupations numériques.