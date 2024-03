Google I/O 2024 : Rendez-vous le 14 Mai !

Préparez-vous à découvrir les prochaines nouveautés d'Android et des produits d'intelligence artificielle de l'entreprise.

Mesdames et Messieurs, marquez vos calendriers ! Le géant technologique mondial, Google, a dévoilé la date de l’événement le plus attendu de l’année dans le secteur technologique : la conférence I/O 2022.

Néanmoins, l’annonce n’a pas été faite de manière conventionnelle. Google, fidèle à son amour pour l’innovation et le mystère, a choisi de dévoiler la date de cette grande rencontre à travers un “puzzle logique énervant”. Ce défi fascinant, rappelant les path puzzles de BioShock, a réussi à susciter l’intérêt du public.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO

— Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024