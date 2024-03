Les dernières améliorations de Google à son contrôle parental Family Link

Google ajoute plusieurs nouveautés à Family Link. Pour un contrôle parental plus accessible et plus sécurisant.

Alors que la sécurité des plus jeunes en ligne et le manque de supervision sur internet sont aujourd’hui de vrais sujets, Google a récemment annoncé avoir mis à jour son application Family Link dédiée au contrôle parental. Cette dernière permet aux parents et responsables légaux de gérer et suivre l’activité de leurs enfants sur un appareil fonctionnant sous Android ou le système d’exploitation Chrome OS.

Outre une donation de 20 millions de dollars à des organisations œuvrant pour le bien-être et la sécurité des enfants, comme Highlights for Kids ou Sesame Workshop, Google a partagé ces nouveautés pour aider les parents à guider leurs enfants vers des contenus adaptés pour leur âge et mieux savoir comment leurs petites têtes blondes passent leur temps sur leur appareil et en ligne.

Pour un contrôle parental plus accessible et plus sécurisant

Dans le détail, voici les mises à jour question :

Family Link est désormais plus facile à trouver. Lorsque vous vous connectez sur votre Compte Google, recherchez simplement “contrôle parental”. Une boîte d’information listant les comptes que vous supervisez et des liens vers leurs paramètres associés vont apparaître.

Vous pouvez désormais partager des mots de passe en toute sécurité avec les membres de votre famille. Imaginons que vous êtes un aidant qui partage un accès à un site web avec un seul compte ou que vous aidiez votre fils ou votre fille sur ses devoirs. Vous avez désormais l'option de partager facilement les identifiants d'un site ou service en particulier grâce au Gestionnaire de Mots de passe Google.

Contrôler facilement les paramètres Safe Search. La fonctionnalité de filtrage de la recherche est activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans, mais elle est désormais directement accessible sur la page de résultats d'une recherche.

YouTube propose des fonctionnalités par défaut pour le bien-être des adolescents. Google avait annoncé en novembre que les recommandations de contenu problématique, comme des vidéos qui compare des caractéristiques physiques ou idéalisent le corps humain, allaient diminuer sur YouTube, la plateforme de partage de vidéos appartenant à l'entreprise. De plus, les rappels "Faire une pause" et "Heure du coucher" seront plus proéminents et apparaîtront plus fréquemment.

Si vous êtes intéressé(e) par le sujet du contrôle parental, sachez que vous pouvez en apprendre davantage sur ces nouvelles fonctionnalités, qu’il s’agisse de Safe Search ou autre, sur le site dédié.