Google suit Apple en introduisant de nouveaux frais pour les développeurs dans l’UE

La Législation sur les Marchés numériques (DMA) implique que les développeurs qui dirigent les utilisateurs en dehors du Play Store sont désormais facturés.

Tl;dr Google prévoit des modifications pour se conformer à la Législation sur les Marchés Numériques (DMA) de l’UE.

Des frais seront facturés aux développeurs qui dirigent les utilisateurs en dehors du Play Store pour télécharger des applications.

Google suivra une approche similaire à Apple en introduisant deux nouveaux frais.

Le PDG d’Epic dénonce déjà les nouvelles règles de Google.

Google et la Législation sur les Marchés Numériques de l’Union européenne

Dès aujourd’hui, Google met en œuvre une série de modifications pour se conformer à la Législation sur les Marchés Numériques (DMA) de l’Union européenne. La volonté de Google de revoir sa politique n’était toutefois pas sans susciter des interrogations, en particulier concernant l’éventuelle facturation des développeurs dirigeant les utilisateurs en dehors du Play Store pour télécharger des applications.

Des frais pour les développeurs

La firme de Mountain View lève enfin le voile sur ce sujet épineux. En effet, Google facturera désormais les développeurs, qu’ils utilisent ou non le Play Store pour distribuer leurs applications. Cette démarche rappelle celle d’Apple et de son App Store, bien que les modalités diffèrent quelque peu.

Détails des frais

Deux types de frais seront appliqués. D’une part, une “taxe d’acquisition” initial de 10% pour les achats intégrés à l’application ou de 5% pour les abonnements de deux ans. D’autre part, une “taxe de services en cours” de 17% pour les achats intégrés à l’application ou de 7% pour les abonnements. Ces frais couvriront les services continus du Play Store tels que les contrôles parentaux, la sécurité, la prévention de la fraude et les mises à jour des applications. Cependant, les développeurs peuvent choisir de ne pas payer ces frais continus après deux ans si les utilisateurs sont d’accord, mais les services continus du Play Store ne s’appliqueront plus.

La justification de Google

Google justifie l’application de ces frais en mettant en avant la valeur qu’il apporte à l’écosystème Android. “Les frais du Play Store soutiennent notre investissement dans Android et Google Play et reflètent la valeur apportée par Android et Play”, déclare l’entreprise.

Les nouvelles dispositions de Google ne manquent pas de faire réagir. Tim Sweeney, le PDG d’Epic, a déjà qualifié d’illégales les nouvelles règles de Google, avant même qu’elles ne soient rendues publiques. “Google a annoncé ses plans de conformité malveillante pour la loi DMA européenne… Il semble que leur politique anti-direction illégale sera remplacée par une nouvelle taxe Google sur les transactions web”, déclare-t-il. La manière dont lui et d’autres développeurs vont réagir à l’introduction de ces nouveaux frais reste à voir.