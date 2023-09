L'application Mail de l'iPhone permet enfin d'ajouter des hyperliens. Une des nombreuses nouveautés très sympathiques d'iOS 17. Voici comment en profiter, le plus simplement du monde.

L’application Mail de l’iPhone s’est grandement améliorée avec les années, mais, pour une étrange raison, Apple n’a jamais permis aux utilisateurs d’ajouter des hyperliens dans les emails. Si vous vouliez partager un lien avec quelqu’un sur iOS, vous deviez copier l’URL au beau milieu de votre message, tandis que sur desktop, il est très simple d’ajouter un lien à un mot ou un groupe de mots correspondant.

iOS 17 permet enfin d’ajouter des hyperliens dans l’app Mail

Tout ceci change enfin dans le bon sens avec iOS 17. Parmi les nombreuses autres nouveautés fonctionnalités, cachées ou non, de cette nouvelle version majeure, l’app Mail est désormais compatible avec les hyperliens. Une très bonne chose quand on connait l’omniprésence des emails de nos vies quotidiennes, que ce soit pour le travail ou pour une utilisation tout à fait personnelle.

Copiez l’URL que vous souhaitez intégrer dans un hyperlien. Ensuite, ouvrez Mail et commencez à rédiger un nouvel email ou choisissez l’option répondre à un message ou transférer un message. Commencez à taper votre texte, puis sélectionnez les mots que vous voulez transformer en lien.

À ce moment-là, iOS va vous afficher un menu flottant avec les options de formatage habituelles, mais iOS 17 aura une nouvelle option supplémentaire intitulée sobrement “Ajouter un lien”. Tapotez dessus, puis sur “Coller” et le tour est joué !

À noter, même si votre iPhone est coincé sur iOS 16 ou une version plus ancienne, vous pouvez tout de même intégrer des hyperliens dans l’application Mail, mais il vous faut pour cela passer par une méthode détournée impliquant l’utilisation de l’application Raccourcis d’Apple. La méthode d’iOS 17 pour ajouter des hyperliens est bien plus pratique et fonctionne même dans l’app Apple Notes.