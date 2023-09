iPhone 12 : Apple va déployer une mise à jour logicielle pour corriger le problème de radiations. Il s'agit en vérité de mieux s'accommoder aux tests réalisés par la France.

Apple prépare une mise à jour logicielle pour résoudre les soucis de radiations sur les iPhone 12 après la publication de la conclusion des régulateurs français indiquant que ces modèles dépassent les niveaux maximum autorisés. La France a fait cesser la vente de ces smartphones après une recommandation de l’ANFR, mais la firme de Cupertino nie ces accusations et impute la faute aux protocoles de test de l’Union Européenne.

La marque à la pomme a réitéré que ce n’est pas un problème de sécurité et précise que cette génération de téléphone a été certifiée par plusieurs organismes internationaux comme étant dans les standards mondiaux de radiation. Cette mise à jour logicielle ne viendra pas ajuster les niveaux de radiation, dans la mesure où il s’agirait là davantage d’un problème matériel, mais elle permettra “de gérer le protocole utilisé par les régulateurs français.” Autrement dit, il semblerait qu’Apple croit que cette correction logicielle sera suffisante pour permettre aux iPhone 12 de passer les futurs tests de radiation, “pour que l’iPhone 12 puisse rester disponible en France.”

La France avait changé ses lois sur le sujet en 2020. Elle avait ajouté la prise en charge des niveaux de radiation aux extrémités du corps, notamment les mains, lorsqu’elle teste les niveaux de radiation et le taux d’énergie de fréquence radio absorbée par le corps en utilisant un équipement particulier. Il s’agit du débit d’absorption spécifique (SAR). Pendant les tests SAR réalisés récemment, le régulateur a trouvé que l’iPhone 12 dépassait les niveaux d’absorption lorsque l’on tient le téléphone, mais celui-ci reste bon pour la tête et le corps.

La Belgique et le Danemark ont soutenu Apple dans cette affaire, le Ministre belge à la digitalisation, Mathieu Michel, déclarant que les tests locaux étaient “rassurants” et se prononçant contre une suspension des ventes. L’Autorité de Sécurité du Danemark a abondé dans ce sens, déclarant n’avoir aucune inquiétude concernant les niveaux de radiation de l’iPhone 12. Des experts de l’industrie se sont aussi prononcés, déclarant que leurs analyses ne montraient aucun risque de brûlure ou surchauffe à cause de la radiation de ces téléphones.

La France indique que ce correctif logiciel pourrait être adapté et qu’elle reprendra ses tests une fois son déploiement effectué. Apple propose régulièrement des mises à jour logicielle pour ses iPhone, celle-ci ne devrait donc pas trop tarder.