Événement Apple : iPhone 15, USB-C, Apple Watch Series 9, tout ce qu'il faut retenir.

L’événement Apple dédié à l’iPhone est derrière nous. Comme à l’accoutumée, la firme de Cupertino a dévoilé de nombreux appareils durant sa présentation “Wonderlust”, sans beaucoup de surprises, cela dit, suite aux multiples rumeurs. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, mais aussi Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, avec, pour lier tout cela, de l’USB-C. Sans oublier iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma.

iPhone 15 et 15 Plus

Adieu le port Lightning, l’USB-C arrive. Après l’iPad, c’est donc sur l’iPhone 15 qu’il s’introduit, sous l’impulsion de l’Union Européenne. Un câble pour les utiliser tous, ou presque, voilà qui devrait être fort pratique.

Les iPhone de cette année conservent leur taille d’écran. Les iPhone 15 et 15 Pro ont une dalle de 6,1 pouces, les 15 Plus et 15 Pro Max une dalle de 6,7 pouces, Super Retina XDR à 2 000 nits, deux fois plus lumineuse que celle de l’iPhone 14 – et jusqu’à 1 600 nits en Dolby Vision ou HDR – Avec un tout nouveau design aux coins arrondis. La dynamic island est maintenant disponible sur tous les appareils.

Apple introduit un nouveau système caméra sur l’iPhone 15 avec capteur principal 48 MP, lentille ultrawide et caméra frontale TrueDepth. Vous pourrez aussi pendre des “portraits nouvelle génération” et ce, sans avoir à passer manuellement en mode portrait, l’appareil détectant automatiquement la chose.

L’iPhone 15 est propulsé par la même puce A16 que l’iPhone 14 Pro et utilise une puce ultra wideband deuxième génération vous permettant de localiser exactement vos amis dans un endroit bondé. Apple précise aussi le filtrage des bruits est aussi amélioré pendant les appels.

La connectivité satellite pourrait aussi vous sauver la mise si vous êtes dans une zone blanche.

L’iPhone 15 est proposé en rose, jaune, vert, bleu et noir. L’iPhone 15 démarre à 969 € tandis que l’iPhone 15 Plus est vendu à partir de 1 119 €. Les précommandes ouvriront le 15 septembre pour des livraisons le 22 septembre.

iPhone 15 Pro et Pro Max

L’iPhone 15 Pro s’offre un châssis en titane. Ce qui en fait l’iPhone Pro le plus léger à ce jour, avec les bords d’écran les plus fins aussi. L’architecture interne a aussi été revue pour faciliter la réparabilité. Apple a aussi introduit un bouton Action, qu’il est possible d’utiliser pour passer le téléphone en mode silencieux, certes, mais c’est bien davantage. En restant appuyé, on passe en mode Action. L’action associée peut être personnalisée, pour ouvrir l’app Caméra par exemple, démarrer un enregistrement vocal, activer une fonctionnalité d’accessibilité ou autre.

Une nouvelle puce A17 Pro propulse les iPhone 15 Pro, gravée en 3 nm, avec 19 milliards de transistors, un CPU six cœurs (deux hautes performances, quatre pour l’efficience) et un GPU six cœurs compatible avec le ray-tracing accéléré par le hardware quatre fois plus rapide, selon Apple. Il y a aussi un moteur neuronal 16 cœurs sur l’A17 Pro, avec des moteurs ProRes dédiés, la prise en charge de l’écran always-on. Le streaming vidéo devrait aussi être amélioré grâce au décodeur AV1. Voilà qui devrait être parfait pour les gros jeux AAA modernes.

Le système caméra de l’iPhone 15 Pro permet de capturer des vidéos spatiales 3D compatibles avec les casques Apple Vision Pro. Et avec l’iPhone 15 Pro Max, il y a aussi un téléobjectif 5x avec une longueur focale équivalente à 120 mm.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max commencent à 1 229 et 1 479 €, respectivement. Les précommandes ouvrent le 15 septembre pour des livraisons le 22 septembre.

Apple Watch Series 9

Le principal changement dans l’Apple Watch Series 9 est sa puce. La puce S9 embarque 5,6 milliards de transistors et un GPU 30 % plus rapide que le précédent. Avec un moteur neuronal quatre cœurs et des capacités de machine learning jusqu’à deux fois plus rapide que sur la Series 8. Cela permet une expérience Siri plus avancée. Les requêtes sont traitées sur l’appareil, plus rapidement donc puisque sans aller-retour dans le cloud.

Il y a aussi une puce ultra wideband deuxième génération pour retrouver son iPhone plus précisément. L’écran atteint les 2 000 nits (deux fois plus brillants que la Series 8 et aussi brillant que l’Apple Watch Ultra). La luminosité peut aussi tomber à 1 nit, très pratique.

Apple introduit aussi un nouveau geste, le double tapotement. En tapotant votre pouce et votre index ensemble deux fois, vous déclencherez l’action principale dans une app – répondre ou mettre fin à un appel, lire ou mettre en pause une chanson, etc. -Le moteur neuronal de la puce S9 propulse cette fonction, qui sera disponible en octobre.

L’Apple Watch Series 9 démarre à 449 € pour le modèle GPS et 569 € pour GPS + Cellulaire. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes, pour des livraisons le 22 septembre.

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra 2 dispose de la même puce S9, du Double Tap, de Siri sur l’appareil et de l’ultra wideband comme la Series 9. La même autonomie que la première Ultra (jusqu’à 36 heures et 72 heures en faible performance). Ceci malgré un écran plus lumineux.

L’écran est 50 % plus lumineux que le modèle précédent à 3 000 nits. Un capteur de luminosité ambiante permet de basculer automatiquement en mode nuit.

L’Apple Watch Ultra 2 démarre à 899 € pour le GPS et cellulaire. Les précommandes sont ouvertes, livraisons pour le 22 septembre.

Logiciel

Celles et ceux qui ne sont pas convaincus d’acheter cette dernière génération auront tout de même droit à certaines nouveautés. Avec iOS 17 et watchOS 10, de nombreuses nouvelles fonctionnalités arriveront le 18 septembre.

Et ce n’est pas tout, Apple a annoncé que iPadOS 17 et tvOS 17 seront disponibles aussi le 18 septembre. macOS Sonoma, de son côté, arrivera le 26 septembre.