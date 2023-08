Apple Watch X : un boîtier plus fin et des bracelets magnétiques ? Mais d'abord, il faudra accueillir l'Apple Watch Series 9.

Depuis son lancement en 2015, la firme de Cupertino a suivi un planning pour le moins régulier avec une nouvelle Apple Watch dans les magasins chaque année. Et le plus souvent, il faut bien reconnaître que les modifications apportées d’une génération à l’autre sont assez minimes. Cela pourrait changer lorsque l’Apple Watch X verra le jour dans la mesure où la marque à la pomme préparerait des changements assez conséquents pour cette génération qui marquera le dixième anniversaire de la montre.

Si l’on en croit une information du journaliste américain Mark Gurman, de Bloomberg, parmi les nouveautés introduites par cette Apple Watch X, il y aurait notamment le bracelet magnétique, en remplacement du design existant, ce qui pourrait permettre d’offrir davantage de place pour une plus grande batterie. La montre pourrait aussi disposer d’un boîtier plus fin et d’un écran microLED, ce qui offrirait une meilleure qualité d’image par rapport aux écrans OLED utilisés actuellement. En ce qui concerne les fonctionnalités autour de la santé, l’Apple Watch X serait (enfin) équipée d’un tensiomètre pour venir compléter un arsenal déjà bien fourni : cardiofréquencemètre, suivi du sommeil et de l’oxygène dans le sang.

Mais d’abord, il faudra accueillir l’Apple Watch Series 9

Cette nouvelle génération d’Apple Watch n’arriverait pas sur le marché avant encore une année si elle suit le planning de lancement habituel ou deux si Apple souhaite attendre les dix ans après la sortie du modèle original. L’Apple Watch Series 9 est en chemin, elle devrait être dévoilée durant un événement organisé en septembre, apportant avec elle un processeur plus rapide pour la première fois depuis la Series 6 et plusieurs nouveaux coloris. La taille, quant à elle, devrait être la même que la Series 8 selon les modèles, et les améliorations devraient être assez mineures.