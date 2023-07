Casetify lance une série d'accessoires Evangelion pour les produits Apple. Les fans de l'anime culte vont être aux anges.

Casetify lance une nouvelle série d’accessoires pour les appareils Apple basée sur Neon Genesis Evangelion. La collection “Project-CSTF: Protection from Impact” vous permet d’habiller vos iPhone, AirPods ou Apple Watch pour montrer à tout un chacun votre amour pour cet anime culte du milieu des années 1990.

La pièce la plus emblématique de cette série est très certainement l’étui en édition limitée pour AirPods Pro basé sur le Unit-01 d’Evangelion, transformant votre étui pour écouteurs Apple en une tête de mecha violet. S’il semble trop imposant pour être rangé dans une poche, Castify explique qu’il a été pensé et conçu “comme ornementation et non pour subir des impacts, éraflures et autres activités brusques”. Autrement dit, il est fait pour rester tranquillement posé sur un bureau, à la vue de tous, et non comme une protection au quotidien.

Ceci étant dit, on trouve aussi un étui plus standard pour les AirPods, avec le logo “EVA-01” gravé dessus, lequel vient trouver sa place dans la tête du Unit-01. L’étui Test Type-01 sera disponible en deux variantes, pour les AirPods Pro et AirPods 2 au tarif de 122 $, soit presque la moitié du prix des écouteurs true wireless de la marque à la pomme.

Dans cette gamme d’accessoires, on trouve aussi une coque iPhone compatible MagSafe avec les mechas Evangelion (et des chargeurs MagSafe à 52 $ reprenant le style de cordon ombilical de la série) ainsi que des étuis iPhone montrant les pilotes. Vous pouvez même précommander une édition limitée du dock de recharge sans fil à 122 $ (avec le cordon ombilical MagSafe) qui ressemble aux capsules d’éjection de la série. Enfin, il y a aussi des bracelets pour Apple Watch, frappés du logo de l’anime.

Ces accessoires seront disponibles à la vente à partir du 20 juillet à 9 h (heure française). Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d’attente pour commander les vôtres. À noter, si vous êtes près de Tokyo à cette période, sachez que du 20 au 25 juillet (de 11 h à 19 h), il y aura une exposition en extérieur au Shinjuku Kabukicho Cine City Square.