Les prochains Apple AirPods Pro pourraient être dotés d'un capteur de température. Mais ce ne serait pas pour tout de suite.

Dans sa dernière newsletter Power On en date, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple travaille sur de nouvelles fonctionnalités santé pour sa gamme de produits audio. La première d’entre elles permettrait aux AirPods de réaliser un test auditif. Comme The Verge le précise, les AirPods sont déjà compatibles avec les profils audiogrammes, qu’iOS peut utiliser pour affiner la sortie et ainsi ajuster si le porteur souffre d’une perte auditive. À l’heure actuelle, il est possible de générer ces profils via des apps tierces comme Mimi. La firme de Cupertino va-t-elle proposer son propre test ?

Mark Gurman explique aussi que la marque à la pomme explore encore comment positionner et commercialiser ses AirPods Pro comme aide auditive maintenant que la FDA a simplifié leur achat pour les Américains. Il rapporte que l’entreprise a récemment engagé des ingénieurs ayant de l’expérience dans les aides auditives traditionnelles dans le cadre de cette initiative.

L’autre nouvelle fonctionnalité sur laquelle travaillerait le géant serait de permettre aux écouteurs de prendre votre température corporelle. Le capteur de température intégré était l’une des grandes nouveautés introduites dans les Watch Series 8 et Watch Ultra. Quant à savoir pourquoi Apple répliquerait une option déjà existante dans l’un de ses produits, la réponse est ici assez simple : un capteur de température dans le canal auditif sera plus précis que sur le poignet.

Mais ce ne serait pas pour tout de suite

Mark Gurman avertit cependant que ces deux fonctionnalités sont encore à “plusieurs mois ou même années” de nous. Dans un futur plus proche, il explique qu’Apple a prévu de doter ses AirPods Pro d’un étui de recharge USB-C, et d’ajouter que tous les produits audio de la marque finiront par abandonner le Lightning. Ceci s’inscrit dans le grand projet qui doit voir Apple se mettre en conformité avec le nouveau standard universel pour la recharge de l’Union Européenne. “Malgré le passage à l’USB-C, je n’anticiperai pas le lancement imminent de tous nouveaux AirPods Pro“, précise Mark Gurman, rappelant ainsi que la firme de Cupertino a déjà lancé une nouvelle version de ses écouteurs l’année dernière.

Avant cela, les utilisateurs d’AirPods pourront profiter des nouveautés logicielles qu’Apple a annoncées avec iOS 17. Parmi celles-ci, la possibilité d’appuyer sur la queue d’un écouteur pour se rendre muet pendant un appel et des améliorations dans le basculement d’un appareil à un autre. Mark Gurman s’attend aussi à ce qu’Apple baisse le prix de ses AirPods deuxième génération à 99 $, contre 129 $ actuellement, pour les rendre plus compétitifs par rapport aux options de Samsung, Sony et Amazon.