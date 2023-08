L'Apple iPhone 15 pourrait résoudre l'une des grandes frustrations avec la recharge des smartphones Apple. L'événement de septembre d'Apple est très attendu.

La prochaine génération d’Apple iPhone pourrait résoudre l’une de ses plus grandes faiblesses, à savoir sa faible vitesse de recharge, en filaire ou non. Selon plusieurs sources anonymes, “au moins l’un des nouveaux modèles d’iPhone 15 peut être rechargé jusqu’à 35 W“. Il y a de fortes chances qu’il s’agisse des modèles les plus onéreux, à savoir les iPhone 15 Pro et Max.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max peuvent atteindre les 27 W, les iPhone 14 et Plus ne dépassent pas les 20 W. Autrement dit, ce sont des appareils qui se chargent lentement par rapport aux téléphones Android, et il en est ainsi depuis plusieurs années. Par ailleurs, la firme de Cupertino ayant aussi décidé de supprimer le chargeur de la boîte, le tarif devrait être élevé, mais en dehors de cette recharge rapide, l’USB-C pourrait arriver et le Pro pourrait même profiter des avantages du Thunderbolt.

En passant à 35 W, Apple ferait évidemment un pas dans le bon sens, mais, une fois encore, le géant américain arrive bien tard. OnePlus, par exemple, a lancé son OnePlus Ace 2 Pro en Chine. Un appareil vendu environ 410 $ qui peut être rechargé à 150 W. Xiaomi propose de son côté la recharge rapide à 120 W sur des smartphones d’entrée de gamme à moins de 250 $. Le seul autre “mauvais élève”, si l’on peut dire, est Google, avec ses Pixel, mais ceux-ci coûtent quelques centaines de dollars de moins que les iPhone.

L’événement de septembre d’Apple est très attendu

L’iPhone 15 devrait aussi profiter d’un châssis en titane, plus léger et plus résistant. Des améliorations dans les caméras sont aussi attendues, tout comme le passage à un processeur gravé en 3 nm. Apple pourrait par ailleurs ajuster le design du bouton “rendre muet” sur l’iPhone 15, mais les boutons à l’état solide n’arriveraient pas cette année. Toutes ces modifications devraient sans nul doute faire augmenter le tarif de cette génération. Apple devrait officialiser ses nouveaux appareils durant un événement pendant la deuxième semaine de septembre, aux côtés d’une nouvelle génération d’iPad, de nouveaux modèles d’Apple Watch et, qui sait, de nouveaux Mac avec puce M3.