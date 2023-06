Apple étend son programme Self Service Repair pour prendre en charge l'iPhone 14 et les récents MacBook. La firme de Cupertino poursuit son opération séduction des régulateurs.

Apple a décidé d’étendre la couverture de son programme Self Service Repair pour prendre en charge des modèles plus récents et le géant supprime en passant quelques points de friction. Depuis aujourd’hui, il est possible d’obtenir les pièces, outils et manuels pour réparer un iPhone 14 ainsi que les versions M2 des MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. Vous pouvez aussi réparer la caméra TrueDepth et le haut-parleur supérieur des iPhone 12 et iPhone 13 aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains pays européens. Les machines avec puce M1 comme l’iMac sont aussi prises en charge.

Mieux encore, vous n’aurez plus à appeler Apple pour finaliser vos réparations. L’outil Configuration Système, qui vérifie et authentifie les réparations avec des composants officiels, fonctionne désormais en passant simplement un appareil en mode Diagnostic et en suivant quelques instructions. Si les employés d’Apple restent toujours disponibles au besoin, la prise de contact est désormais totalement optionnelle. Cet outil est vital pour avoir un appareil pleinement opérationnel : non seulement il permet de calibrer les composants, mais aussi d’effectuer le lien entre les pièces pour la biométrie (Face ID et Touch ID) et la Secure Enclave.

Ce programme donne aux utilisateurs accès à de nombreuses ressources pour la réparation jusqu’alors réservées aux seuls techniciens Apple. Vous pouvez acheter les pièces nécessaires et acheter ou louer les outils. Si le processus est assez onéreux, c’est une option plus intéressante que le support conventionnel si vous êtes à l’aise avec ce genre de bricolage et que vous ne voulez pas laisser votre appareil entre des mains inconnues. Ceci pourrait aussi être particulièrement utile si vous êtes loin d’un centre de réparation certifié Apple.

La firme de Cupertino poursuit son opération séduction des régulateurs

Par ailleurs, et cela ne change pas, le programme Self Service Repair n’est pas totalement altruiste. Le géant américain fait face à une pression des gouvernements pour un droit à la réparation. L’Union Européenne veut même rendre obligatoire les batteries remplaçables, par exemple. Ce programme d’Apple devrait lui permettre d’éviter des problèmes juridiques tout en facilitant la réparation des appareils de la marque.

La firme de Cupertino n’est pas la seule. Samsung, Google et d’autres ont lancé des initiatives similaires, soit en géant tout elles-mêmes, soit via des partenariats avec des sociétés comme iFixit. Bien que cette solution de réparation à réaliser soi-même ne soit pas pratique pour tout le monde, elle se généralise.