Apple a racheté la société AR à qui l'on doit l'attraction Mario Kart de Super Nintendo World

Apple a racheté la startup Mira, spécialisée dans la réalité augmentée (AR). Basée à Los Angeles, elle fabrique notamment les casques AR pour l’attraction Mario Kart de Super Nintendo World et a des contrats avec l’US Air Force et la Navy. Vous vous souvenez aussi peut-être de Mira Prism, le casque AR basé sur un smartphone de la marque qui date de 2017. Apple, de son côté, a désormais officialisé son casque Vision Pro, attendu depuis longtemps, durant sa WWDC 2023.

Apple a racheté la société AR à qui l’on doit l’attraction Mario Kart de Super Nintendo World

The Verge rapporte que cette acquisition a pu être constatée via des posts sur le compte Instagram privé du PDG de Mira, Ben Taft, et Apple a confirmé l’information. Nul ne sait par contre, à ce stade, combien la firme de Cupertino a pu débourser pour s’offrir la startup, ni quels sont ses projets pour la suite. Les talents et les brevets sont évidemment les candidats les plus logiques suite à l’annonce du Vision Pro. The Verge rapporte par ailleurs qu’Apple s’est offert au moins 11 employés de Mira et que l’ancien designer en chef de la marque à la pomme Jony Ive a œuvré en tant que conseiller pour la startup.

Le contrat de Mira avec l’Air Force impliquerait de fournir des casques Prism Pro aux pilotes de la Travis Air Force Base, en Californie du Nord, leur permettant d’afficher des instructions supplémentaires, visibles très facilement. Dans le même temps, le produit AR conçu pour Nintendo World affiche des personnages et des animations virtuelles puisées du jeu pour donner l’impression aux participants d’être à l’intérieur d’une course de ce jeu culte de simulation.

Que compte-t-elle en faire ?

Dans sa prise en main du Mira Prism en 2017, Devindra Hardawar, de Engadget, trouvait l’appareil étonnamment immersif pour son tarif. “Même si je n’ai pu profiter du Prism que quelques minutes, j’ai été très impressionné par ce que j’ai vu”, expliquait-il. “J’ai l’habitude d’essayer des casques qui sont trop onéreux pour la plupart des gens, alors ce fut un choc que ça fonctionne.” Cette semaine, Devindra Hardawar décrivait le casque Apple Vision Pro comme “la meilleure expérience de réalité mixte (VR/AR) qu[‘il] il a pu avoir à ce jour, proposant un sens de l’immersion sans précédent”, tout en émettant certaines réservations. “Et pourtant, il ne s’agit là que d’un casque de VR, avec nombre des soucis endémiques à cette catégorie de produits.”