Les versions bêta développeurs des nouveaux OS d'Apple sont déjà disponibles gratuitement. Attention si vous souhaitez vous lancer.

Celles et ceux qui ont un compte développeur Apple gratuit peuvent dès à présent récupérer les bêta développeurs des toutes dernières versions des OS, en même que celles et ceux qui le paient. Comme rapporté par iSoftware Updates sur Twitter et rapidement confirmé par la page de comparaison des programmes développeurs d’Apple, les versions bêta des OS peuvent désormais être installées sans avoir besoin de débourser les 99 $ annuels demandés pour le Apple Developer Program. Cela signifie que les utilisateurs qui le souhaitent peuvent installer les différentes bêta dès à présent, y compris iOS 17, gratuitement, sans attendre le mois de juillet pour les bêta publiques. Ceci, bien sûr, s’ils ont un compte Apple Developer.

Les versions bêta développeurs des nouveaux OS d’Apple sont déjà disponibles gratuitement

Après la WWDC hier, Apple avait rendu public la bêta développeur d’iOS 17 et, contrairement aux années précédentes, les comptes gratuits y ont aussi accès. Si cette initiative pouvait, de prime abord, laisser penser que le grand public pouvait télécharger ces versions, nous avons finalement que ce n’est pas le cas. Il faut avoir un Apple ID ou un compte participant au Developer Program. Seule la barrière d’entrée à 99 $ a été supprimée, ce qui est une bonne chose.

Un peu plus tôt cette année, Apple avait modifié la manière dont elle distribue ses bêtas aux développeurs. Précédemment, les développeurs devaient télécharger et installer un profil de configuration sur chaque appareil. Le système permet désormais aux utilisateurs d’installer des bêtas simplement en cochant une option dans les paramètres de mises à jour logicielles directement sur leurs appareils. Malgré le changement, Apple demandait toujours 99 $ par an pour obtenir l’accès à ces versions bêta. Aujourd’hui, les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer n’ont pas à attendre la bêta publique, une version qui arrivait d’ordinaire un mois après celle réservée aux développeurs. Cette année, Apple avait annoncé que les bêta publiques arriveraient en juillet.

Attention si vous souhaitez vous lancer

Nous ne saurions vous encourager à installer de telles versions sur vos appareils de tous les jours dans la mesure où il peut encore y avoir des bugs et autres problèmes, a fortiori si tôt dans le cycle de vie. Ces bêta sont pour les développeurs avant tout, lesquels ont le plus souvent plusieurs appareils sur lesquels tester leurs applications. Certaines versions – watchOS 10, tvOS 17, HomePod 17 et AirPods – vous empêchent aussi de revenir en arrière sur une version stable. Autrement dit, dès que vous installez ces bêta, vous devez attendre la prochaine version publique, qui arrivera normalement cet automne. Installez ces versions à vos risques et périls.