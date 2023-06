Avec watchOS 10, l'Apple Watch embrasse les widgets. Les changements sont nombreux, notamment autour des apps.

Votre Apple Watch devrait être bien différente lorsque watchOS arrivera. Comme attendu, la marque à la pomme a procédé à une importante refonte de l’interface utilisateur dans cette mise à jour firmware majeure. L’interface de l’Apple Watch originale avait été pensée, en partie, autour d’un carrousel de widgets. Apple avait ensuite pris ses distances avec les widgets pour se recentrer sur les apps, mais aujourd’hui, la firme de Cupertino y revient, les plaçant au centre de cette nouvelle version.

Et le fonctionnement semble assez similaire au cadran Siri qui existe depuis longtemps. Cependant, cette expérience est désormais disponible sur n’importe quel cadran. Vous pouvez faire tourner la Digital Crown pour accéder à la pile intelligence de widgets. Timer, chronomètre, podcasts vont alors apparaître lorsqu’ils sont utilisés.

L’app Activité proposera bientôt des raccourcis dans les coins. Vous pourrez visualiser davantage de données en faisant tourner la couronne. L’app Horloge Mondiale a aussi droit à sa mise à jour, apportant des couleurs d’arrière-plan dynamiques pour refléter l’heure de la journée selon les fuseaux horaires, ce qui pourrait être pratique si vous avez des connaissances à différents endroits du monde.

Il y a deux nouveaux cadrans qui arrivent avec watchOS. L’un, Palette, vous montrera l’heure de manière très colorée. L’autre affiche Snoopy et Woodstock.

Les cyclistes devraient aussi être gâtés avec watchOS 10. Il devient possible de connecter des capteurs vélo Bluetooth et visualiser les données de puissance et rythme cardiaque pendant les sorties. La montre peut aussi estimer la puissance de seuil fonctionnelle. Les activités vélo que votre montre suit apparaîtront aussi automatiquement sur votre iPhone.

L’application Boussole est mise à jour, avec la création automatique de deux nouveaux points. Le premier est une épingle à la position estimée à laquelle vous avez eu une connexion cellulaire pour la dernière fois, ce qui peut être pratique si vous partez dans un endroit reculé et que vous avez besoin de passer un coup de téléphone ou voir vos messages. Votre montre pourra aussi placer un point de dernier appel d’urgence. Celui-ci vous montrera à peu près où vous avez eu, pour la dernière fois, du réseau, quel qu’il soit, pour pouvoir passer un appel d’urgence en cas de besoin. Une nouvelle vue Altitude utilise les données de l’altimètre pour proposer une vue 3D de vos points enregistrés. Les résidents des États-Unis pourront, quant à eux, avoir une carte topographique. Vous pourrez aussi chercher des sentiers et autres chemins de randonnée à proximité, et voir des détails comme la longueur, le type et la difficulté.

L’app Pleine conscience proposera une fonctionnalité permettant d’enregistrer vos émotions et humeurs en faisant tourner la Digital Crown. Apple explique que les utilisateurs peuvent “faire défiler des formes engageantes et multidimensionnelles pour indiquer comment ils se sentent, sélectionner ce qui les impactent le plus et décrire leurs émotions.” Via l’app Santé sur iPhone et iPad, vous pourrez avoir davantage de détails pour vous aider à déterminer les facteurs qui affectent votre santé mentale, selon Apple. L’Apple Watch aura aussi bientôt une fonctionnalité permettant de savoir combien de temps le porteur de la montre passe dehors.

Pour le reste, on citera notamment la possibilité de regarder un message vidéo FaceTime sur votre Watch et de rejoindre des audio de groupe FaceTime. L’application Traitements peut fournir des rappels supplémentaires si vous n’indiquez pas avoir pris vos médicaments dans les 30 minutes après l’heure prévue.

En ce qui concerne Apple Fitness+, il sera bientôt possible d’accéder à une planification d’exercices personnalisés ou de méditation adaptée à vos besoins. Stacks est une fonctionnalité agissant comme une playlist pour Apple Fitness+. Vous pouvez l’utiliser pour préparer plusieurs exercices et méditations que vous pouvez enchaîner. Il y a aussi une fonction baptisée Audio Focus qui offre la possibilité d’augmenter le volume de la voix des coaches ou de la musique.

En plus de tout cela, Apple a ajusté les contrôles physiques. Appuyer sur le bouton latéral ouvrira le Centre de Contrôle où que vous voyez. Un double appui sur la Digital Crown vous ramènera sur vos applications utilisées récemment.

Les développeurs ont accès à une bêta de watchOS 10 dès aujourd’hui. Une bêta publique devrait arriver le mois prochain avant qu’Apple ne publie officiellement watchOS 10 cet automne. Il vous faudra une Apple Watch Series 4 ou plus récente pour en profiter.