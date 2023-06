Apple iOS 17 fait la part belle aux apps, avec Live Voicemail, StandBy et Journal. De nombreux autres nouveautés, de moindre importance, mais intéressantes.

Apple a introduit iOS 17 et certains des changements les plus importants tournent autour d’apps fondamentales. Les appels entrants peuvent désormais inclure des images personnalisées pour certains contacts et vous aurez des transcriptions live, façon Google, des messages vocaux. Messages, de son côté, propose des réponses plus simples, des transcriptions des messages audio et une fonction de “check in” qui fait savoir aux autres si vous arrivez ou êtes en retard. FaceTime permet de laisser des messages et il y a une interface revue de sticker permettant de transformer le sujet d’une photo et des emoji en stickers, d’ajouter des effets et même des stickers dans ses apps tierces.

Siri devient aussi un peu plus intelligent. Dites simplement “Siri” pour invoquer une commande et l’assistant vocal peut comprendre plusieurs commandes à la suite sans devoir redire le mot clef. Une méthode déjà utilisée par Google Assistant, très pratique si vous voulez enchaîner rapidement plusieurs actions.

Le partage est aussi simplifié. NameDrop vous permet de partager les détails d’un contact en approchant simplement l’iPhone de l’appareil de quelqu’un d’autre. Vous pouvez partager des photos de cette manière et laisser AirDrop transférer le contenu lorsque vous vous éloignez. Un framework permettra d’étendre l’accès à ce partage aux autres apps. Vous pouvez aussi commencer une session AirPlay en utilisant Siri, une fonctionnalité compatible avec certains TV dans les hôtels, dès la fin de l’année.

La saisie au clavier a, elle aussi, était améliorée. De nouveaux modèles d’IA viennent améliorer la correction auto et vous verrez les prédictions avec ce que vous écrivez. La correction en elle-même peut corriger les fautes de grammaire et si un mot non familier revient régulièrement, iOS 17 apprendra avec le temps que c’est un mot “courant”. La dictée vocale est par ailleurs plus précise.

Et oui, les rumeurs autour d’une app de journal étaient vraies. La nouvelle app Journal vous permet de renseigner comment vous vous sentez, avec des suggestions de contenu, comme vos activités. Les développeurs peuvent, eux aussi, utiliser ces suggestions dans leurs propres apps. Le suivi de l’humeur dans Santé vous permet de partager vos soucis de santé mentale avec votre médecin. Et si votre enfant a un iPhone, l’option Distance d’écran dans Temps d’écran utilise le capteur de profondeur de la caméra frontale pour avertir lorsque les yeux sont trop proches de l’écran.

Il est aussi possible de faire de votre iPhone un petit smart display avec StandBy. Placez votre téléphone sur le côté et vous verrez des informations apparaître dans des widgets, comme votre calendrier, la musique, les scores de matches. L’écran s’ajuste avec la nuit, pour ne pas vous faire mal aux yeux. La fonctionnalité se souviendra aussi de votre vue préférée si vous chargez avec MagSafe et les possesseurs d’iPhone 14 Pro peuvent en profiter n’importe quoi avec l’écran always-on.

De nombreux autres nouveautés, de moindre importance, mais intéressantes

Certaines mises à jour sont plus mineures, mais intéressantes tout de même. Safari propose désormais une protection contre le tracking plus avancée en Navigation Privée et se verrouille lorsqu’il n’est pas utilisé. Plans a désormais des données hors ligne pour vous aider à naviguer même lorsque vous n’avez pas de connexion. Les AirPods prennent en charge l’Adaptive Audio pour ajuster la réduction de bruit et le mode de transparence selon votre environnement. Vous pouvez partager des AirTags jusqu’à cinq autres personnes et des mots de passe et passkeys avec un groupe de contacts de confiance. Apple Music, de son côté, propose les playlists collaboratives.

La version developer preview d’iOS 17 est disponible dès aujourd’hui. Une bêta publique arrivera en juillet et la première version officielle grand public sera proposée comme à l’accoutumée cet automne.