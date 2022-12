Améliorez votre navigation web sur Safari avec des redirections automatiques

Cette extension vous permet d'ajouter des redirections automatiques dans votre navigateur. Très simple et très utile au quotidien.

Naviguer sur Internet n’est jamais sans risque. Certains sites web sont presque impossibles à visiter à cause des popups, publicités et autres écueils de design qui les polluent. Si vous rencontrez fréquemment de tels sites, des redirections automatiques peuvent vous aider à vous emmener ailleurs, sur un meilleur site.

Parfois, les versions desktop de ces sites ont des options qui n’apparaissent pas sur les versions mobiles, vous pouvez faire une redirection pour basculer automatiquement sur la version desktop de n’importe quel site automatiquement. D’autres fois, vous pourriez préférer ouvrir un site dans une app plutôt que dans un navigateur. Ou vous pourriez aussi vouloir rediriger automatiquement une URL pour supprimer les paywalls de certains sites. Dans tous ces cas, vous allez avoir besoin d’une extension pour votre navigateur.

Pour Safari sur iOS et macOS, Redirect Web est une bonne option : gratuit pour une ou deux règles de redirection et vous pouvez débourser les règles illimitées de manière permanente pour 4,99 €. Une fois téléchargée et installée cette extension Safari, vous pouvez l’ouvrir pour définir vos règles. L’opération est simple, mais il vous faudra comprendre les bases pour y parvenir.

La forme la plus simple d’une redirection serait de changer une version d’un site par une autre. Par exemple, vous pouvez tenter d’envoyer tous les liens vidéo YouTube vers une instance Invidious pour supprimer le tracking et ajouter quelques fonctionnalités, comme la possibilité de télécharger la vidéo. Pour cet exemple, vous voudrez donc mettre https://youtube.com/* dans le champ “Redirect From” (“Rediriger Depuis”) et https://vid.puffyan.us/$1 dans le champ “Redirect To” (“Rediriger Vers”). Cela forcera toutes les vidéos YouTube à utiliser le site Invidious sur Safari. L’astérisque à la fin de la règle YouTube permet de rediriger toute URL commençant par https://youtube.com/*, tandis que le $1 vient “coller” tout ce qui se trouve après https://youtube.com/ dans la page redirigée.

Comme écrit plus haut, il s’agit là du type de règle le plus simple, qui suffira à la majorité des utilisateurs de cette extension. Si vous avez des connaissances en JavaScript, vous pourrez créer des règles bien plus complexes et configurer cette extension pour répondre à tous vos besoins. Vous trouverez facilement de nombreux exemples sur le web et sur la page de l’extension.

Si vous avez déjà acheté StopTheMadness (5,99 € pour iOS, 7,99 € pour macOS), l’app dispose, elle aussi, d’une fonctionnalité de redirection, ainsi que de nombreuses autres fonctions très utiles, comme le copier-coller sur des sites qui l’empêchent.

Vous devriez aussi vous souvenir que cette fonctionnalité de redirection n’est pas opérationnelle si vous avez désactivé le JavaScript.