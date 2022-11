YouTube a désormais son propre “Tudum”

YouTube dévoile un son signature comme le Tudum de Netflix et détaille tout le processus créatif.

YouTube a créé son propre son signature de lancement, avec une petite animation, à la manière de Netflix avec son “Tudum” et le géant américain a décidé de détailler précisément tout le processus de création dans un nouveau post de blog. Ce son est déjà apparu dans l’app YouTube sur les téléviseurs, il est joué chaque fois que l’on lance l’application.

YouTube dévoile un son signature comme le Tudum de Netflix

La plateforme a livré énormément de détails en ce qui concerne la conception de ce son, réalisée en partenariat avec Antfood, un studio audio créatif. L’idée était de proposer quelque chose d'”humain”, “connecté”, “expressif” et “attrayant” en mariant une variété de sons. Vous pouvez l’entendre ci-dessous :

Chaque portion de cette création sonore a son propre nom, comme “plongée profonde”, “développement vers le haut”, “signature mélodique”, “mouvement tactile” et “harmonie sentimentale”. Il y a eu beaucoup de réflexion, et d’argent, sans aucun doute, dans ce projet. Par exemple, YouTube explique que l'”harmonie sentimentale” est un accord de septième d’espèce qui “représente la manière dont YouTube vous permet d’explorer tout ce que vous aimez.”

et détaille tout le processus créatif

Tout ceci est bien beau sur le papier, mais comment cela peut-il bien rendre en trois petites secondes ? Il faut bien reconnaître que c’est assez plaisant à l’oreille, mais peut-être pas aussi mémorable que le “Tudum” de Netflix. L’animation qui accompagne la lecture du son est, quant à elle, bien exécutée, mais assez plate, finalement. Celle-ci pourrait encore évoluer, cela dit.

YouTube n’a par ailleurs pas donné de nom accrocheur à cette signature sonore comme Netflix l’a fait, se contentant d’y faire mention comme le “son de YouTube”, et en y réfléchissant bien, il serait assez difficile de trouver une onomatopée qui pourrait correspondre facilement. Quoi qu’il en soit, YouTube explique que le son et l’animation apparaîtront “davantage dans les prochaines semaines et prochains mois”.