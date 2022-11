Netflix permet désormais de déconnecter un appareil à distance

Netflix permet de voir les appareils connectés à son compte et d'en déconnecter un en particulier à distance.

Depuis quelques heures, les utilisateurs de Netflix peuvent voir tous les appareils connectés à leur compte et ont la possibilité de les déconnecter à distance individuellement. Pour chaque appareil, vous verrez le type (smart TV, smartphone Android, etc.), le profil a qui a été utilisé le plus récemment pour regarder quelque chose, la dernière fois que Netflix a diffusé quelque chose dessus et la localisation approximative basée sur l’adresse IP. Cette nouvelle page “Gérer les accès et les appareils” est accessible depuis le web, iOS et Android.

Netflix permet de voir les appareils connectés à son compte

Netflix suggère que cette nouveauté peut être utile lorsque vous voyagez pendant les vacances, par exemple. Peut-être utilisez-vous votre contre sur le smart TV d’une chambre d’hôtel, et si vous oubliez de vous déconnecter avant de rendre votre chambre, depuis la page “Gérer les accès et les appareils” sur votre compte Netflix, vous pourrez déconnecter cet appareil en particulier à distance. Jusqu’à présent, Netflix ne permettait que de déconnecter tous les appareils en même temps.

L’entreprise a pris plusieurs initiatives ces dernières semaines pour vous faciliter la vie face à d’éventuels squatteurs de compte. La plateforme a notamment déployé une fonctionnalité pour transférer un profil avec toutes ses données et préférences vers un nouveau compte. Si vous êtes suffisamment généreux, vous pourrez donner à votre ex, un ancien colocataire ou à vos enfants la possibilité de conserver leur historique, leur Liste, leurs sauvegardes de jeux, etc.

et d’en déconnecter un en particulier à distance

L’une des principales raisons pouvant expliquer pourquoi cette fonctionnalité est importante est parce que Netflix va commencer à faire payer des frais supplémentaires lorsque certains accèdent au service en dehors du foyer principal. Vous pourrez ainsi plus facilement vous débarrasser des pique-assiette qui utilisent votre compte avant que Netflix ne vous fasse payer pour eux.

Par ailleurs, la page “Gérer les accès et les appareils” pourrait vous aider à savoir si quelqu’un accède à votre compte sans votre consentement. Dans tous les cas, si vous déconnectez un appareil à distance, il serait bon de changer votre mot de passe pour vous assurer que seules les personnes autorisées par vous ont accès à votre compte Netflix.