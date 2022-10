Netflix : les profiteurs peuvent désormais transférer leur profil sur un nouveau compte

Netflix déploie le transfert de profil vers un nouveau compte, une option supplémentaire pour faire diminuer le partage de mot de passe.

Netflix simplifie la sortie des profiteurs de votre compte, en leur permettant de ne pas perdre leur historique. Ainsi, lorsque vous en aurez marre que l’on squatte votre compte, vous pourrez demander à ce untel ou unetelle récupère son profil lorsqu’il ou elle ouvre son propre compte.

La fonctionnalité est en cours de déploiement dans le monde entier après des premiers tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Le transfert de profil sera activé automatiquement dans tous les pays, sauf en Corée du Sud et aux États-Unis où il faudra l’activer dans les paramètres.

Vous recevrez un email lorsque l’outil de transfert de profil sera disponible pour votre compte. Après cela, vous pourrez accéder à l’option Transfert de Profil depuis le menu déroulant qui apparaît lorsque vous passez la souris sur l’icône de profil sur la page d’accueil. Ensuite, il n’y a plus qu’à suivre les instructions pour configurer un nouveau compte.

Netflix a confirmé à Engadget qu’il n’est pas possible de transférer un profil à un compte existant. La procédure n’est donc possible que si vous transférez vers un nouveau compte.

Une option supplémentaire pour faire diminuer le partage de mot de passe

La plateforme explique que cette fonctionnalité est demandée depuis longtemps et l’entreprise la propose comme une option utile pour celles et ceux qui font de grands changements dans leur vie, comme la fin d’une relation ou un enfant qui quitte le domicile de ses parents. Ceci étant dit, Netflix cherche aussi, bien sûr, à faire diminuer le partage de mot de passe.

En août dernier, le géant du streaming avait commencé à faire payer les utilisateurs dans cinq pays d’Amérique latine si ceux-ci partageaient leur compte avec des utilisateurs en dehors de leur pays de résidence principale. La fonctionnalité avait été déployée après un test mené au Chili, au Costa Rica et au Pérou, ce qui suggère que cette dernière pourrait arriver dans davantage de pays une fois le déploiement du transfert de compte achevé. Nous pourrions alors entendre parler d’utilisateurs qui se sont retrouvés expulsés d’un compte Netflix parce que leurs amis ou parents ne voulaient pas payer le supplément demandé.

Netflix prend le partage de compte très au sérieux, notamment depuis que son nombre total d’abonnés a chuté pour la toute première fois cette année. La plateforme a perdu environ 1,2 million d’abonnés durant le premier semestre de l’année 2022.

Si vous vous retrouvez soudainement à devoir payer pour votre propre compte Netflix, vous aurez bientôt la possibilité de transférer votre profil vers l’offre supportée par la publicité, moins onéreuse. Baptisée Essentiel avec pub, cette dernière arrivera le 3 novembre à 17 h et coûtera 5,99 € par mois. Il faudra cependant se contenter d’une résolution de 720p, avec 4 à 5 minutes de publicité par heure. Certains contenus du catalogue “normal” ne seront pas non plus disponibles à cause de restrictions liées aux droits et le téléchargement des programmes hors ligne ne sera pas accessible.