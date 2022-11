Netflix lance son expérience interactive Triviaverse

Netflix lance son jeu interactif Triviaverse, un grand jeu de question-réponse sur la culture générale.

Netflix vient d’ajouter une expérience interactive d’un autre genre à son catalogue, s’apparentant davantage à un jeu, d’ailleurs, qu’à autre chose. Triviaverse, c’est son nom, vous pose des questions auxquelles vous devez répondre dans le temps imparti. Vous pouvez jouer seul et tenter de passer les trois niveaux avec une difficulté qui augmente à chaque fois ou vous pouvez jouer avec un ami, chacun votre tour, avec deux sessions à chaque fois. Celui qui a le plus de bonnes réponses dans la limite de temps remporte la partie.

L’entreprise explique que Triviaverse propose des questions aux sujets très divers, de la science à l’histoire en passant par la pop culture, pour intéresser un maximum de joueurs et toucher tous les centres d’intérêt. Vous pourrez aussi débloquer des badges si vous faites des scores élevés. Le Bird Brain vous sera donné dès que vous commencez. Entrainez-vous régulièrement et vous pourrez peut-être obtenir le badge ultime de Triviaverse God.

Le service de streaming explore l’intérêt des abonnés dans du contenu interactif depuis quelques années maintenant, en proposant des séries et des épisodes dans lesquels vous pouvez participer, comme avec Black Mirror : Bandersnatch. L’année dernière, un grand pas en avant avait été fait en ce qui concerne le jeu vidéo avec la sortie de plusieurs jeux sur Android et iOS. En septembre, la plateforme annonçait qu’elle formait son propre studio de jeux vidéo à Helsinki, en Finlande, pour créer des jeux originaux qui n’ont pas de publicité ni d’achat intégré. Et le cloud gaming fait aussi de l’œil au spécialiste du streaming vidéo.

Netflix propose par ailleurs déjà un jeu de questions. Trivia Quest avait été lancé il y a quelques mois. Triviaverse propose quelque chose de plus simple, dans son format, pour des parties de temps à autre, entre deux tâches quotidiennes, entre deux parties de votre jeu du moment. Cette expérience est disponible en français, mais aussi en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand, en italien, en coréen et en japonais. Triviaverse est par ailleurs accessible depuis n’importe quel appareil capable de profiter des expériences interactives Netflix. Cela inclut donc les smart TV, les boîtiers de streaming, les consoles, les navigateurs et les appareils mobiles.