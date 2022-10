Netflix part à l’assaut du cloud gaming

Le service de streaming de films et séries télévisées souhaite désormais explorer le marché du cloud gaming.

Mike Verdu, responsable de la division jeux vidéo chez Netflix, a récemment déclaré que le géant américain de la SVOD étudiait la possibilité de proposer une offre de cloud gaming d’ici les prochaines années :

C’est une valeur ajoutée non négligeable. Nous ne cherchons pas à vous faire souscrire un abonnement pour remplacer une console. C’est un modèle économique complètement différent. Nous espérons qu’avec le temps, cela deviendra un moyen très naturel de jouer à des jeux où que vous soyez.

Netflix to expand into cloud gaming, opens new studio in Southern California #Disrupt2022 https://t.co/RgCaAK9B0Q by @asilbwrites — TechCrunch (@TechCrunch) October 18, 2022

Si Netflix prévoit de se lancer dans le cloud gaming, le but sera de faire différemment de Google avec Stadia qui va être définitivement abandonné dans quelques mois :

Google Stadia a été un succès technique. Il était amusant de jouer à des jeux sur Google Stadia. Mais le modèle économique posait quelques problèmes, sans aucun doute.

Le cloud gaming à la manette avec Netflix ?

Alors que Google Stadia et Amazon Luna disposent de contrôleurs dédiés, Mike Verdu s’est montré réticent pour l’instant à affirmer qu’il faut s’attendre à une manette Netflix pour le cloud gaming. De plus, des rumeurs faisaient état d’une hypothétique alliance avec Sony Interactive Entertainment afin de mettre en avant la DualSense ainsi que certains jeux des PlayStation Studios comme Ghost of Tsushima.

Netflix ouvre un nouveau studio

Après s’être implanté à Helsinki en Finlande le mois dernier, Netflix pose également ses valises en Californie du Sud avec Chacko Sonny, ancien producteur sur la licence Overwatch de l’éditeur Activision Blizzard :

Il aurait pu faire n’importe quoi, mais il a choisi de venir ici. Vous ne faites pas venir des gens comme lui dans votre organisation pour construire la prochaine révolution du jeu, à moins que vous n’ayez le sentiment que nous sommes vraiment là pour le long terme et pour les bonnes raisons.

Depuis son entrée sur le marché du jeu vidéo, Netflix a développé 14 jeux dans ses propres studios et en propose actuellement 35 sur son service. Au total, Mike Verdu a déclaré que la société était actuellement en train de développer 55 jeux. Ces jeux comprennent des expériences basées sur la propriété intellectuelle originale, comme Stranger Things, ainsi que sur la propriété intellectuelle sous licence, comme Spongebob Squarepants. Netflix développe également des jeux originaux.