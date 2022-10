YouTube permet enfin de zoomer sur son app mobile

YouTube s'offre un nouveau design sur ses apps et introduit de nouvelles fonctionnalités, dont le zoom sur mobile.

YouTube s’offre un nouveau design et quelques nouvelles fonctionnalités. Il devient par exemple enfin possible de pincer pour zoomer sur une vidéo dans les apps iOS et Android. Lorsque vous enlevez vos doigts, la vidéo conserve son niveau de zoom. Cela semble être une option très pratique pour quiconque a besoin d’observer les moindres détails. YouTube avait commencé à tester cette fonctionnalité auprès des utilisateurs Premium en août dernier, elle devient disponible à tout un chacun.

YouTube s’offre un nouveau design sur ses apps

Une autre fonction pourrait vous aider dans la navigation. Sur desktop et mobile, vous allez pouvoir déplacer votre curseur vers le haut ou balayer vers le haut pour obtenir une ligne de vignettes – un peu comme ce que l’on a sur Netflix -. Comme YouTube l’indique, cela devrait aider à revenir trop en arrière lorsque vous suivez un tutoriel, par exemple.

Au niveau visuel, il y a un nouveau mode ambiant qui vient adapter la couleur du fond de l’app à celle de la vidéo. Le responsable UX chez YouTube, Nate Koechley, dans un post de blog, décrit cela comme un effet subtil qui utilise l’échantillonnage de couleur dynamique, avec pour objectif d’attirer l’œil de l’utilisateur et de lui permettre de mieux se concentrer sur le contenu.

Et introduit de nouvelles fonctionnalités, dont le zoom sur mobile

Le mode ambiant sera aussi disponible sur les playlists vidéo. Vous pourrez en profiter sur les pages web et mobiles lorsque le mode sombre est activé. À ce sujet, le mode sombre sera plus sombre encore sur les apps web, mobile et smart TV.

Pour le reste, sachez que les liens YouTube dans les descriptions des vidéos seront affichées comme des boutons. Le service a aussi retravaillé des actions basiques comme le J’aime, le partage et le téléchargement pour “réduire les distractions”. De plus, le bouton d’abonnement a un nouveau look : il est en forme de pilule et non plus rectangulaire et il n’est plus rouge. YouTube explique que ce redesign plus contrasté devrait aider à le faire ressortir davantage.

YouTube vient tout juste de démarrer le déploiement de ces nouveautés. Si vous n’y avez pas encore droit, un peu de patience.