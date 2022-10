Google Messages introduit les réactions iOS et les vidéos YouTube intégrées

Google met à jour son application Messages, pour toujours plus d'interopérabilité, avec les apps Google et iOS.

Google a détaillé les changements nouveaux, récents et à venir de son app Messages, ceci pour mettre en avant le protocole de messagerie RCS. Le PDG d’Apple, Tim Cook, se montrait clair récemment en indiquant que la firme de Cupertino n’avait aucune intention de corriger l’expérience de messagerie dans un futur proche, mais les ajouts fonctionnels de Google viennent améliorer l’interopérabilité entre iOS et Android. Il y a quelques mois, le géant déployait une mise à jour de Messages qui permettait d’afficher les réactions d’iMessage sous forme d’emoji. Plus récemment, il devenait aussi possible de réagir aux SMS des utilisateurs d’iPhone avec des réactions emoji.

Pour faciliter la navigation dans les discussions de groupe, l’app offrira bientôt la possibilité de répondre aux messages individuels lorsque le RCS est activé – il suffit de balayer sur un message pour répondre. Le déploiement devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Google a aussi étendu l’accès à sa fonctionnalité de transcription des messages vocaux. Les possesseurs de Pixel 6, Pixel 6A, Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 et Galaxy Fold 4 peuvent lire le contenu d’un message vocal plutôt que de l’écouter. La fonctionnalité transcrit automatiquement en utilisant le machine learning. Elle était jusqu’à présent réservée aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Une autre fonctionnalité intéressante permet d’ajouter des rappels directement depuis l’app Messages. Les utilisateurs qui définissent des rappels pour les anniversaires auront même une notification lorsqu’ils ouvrent l’app. De plus, cette dernière suggère désormais de mettre en favori un message pour garder une information importante à portée de main ou planifier une réunion Meet et créer des événements Agenda lorsque nécessaire.

Google a aussi conféré à son app Messages un lecteur YouTube intégré, pour que les utilisateurs n’aient pas à quitter l’application lorsque quelqu’un vous envoie un lien vers une vidéo sur la plateforme. La firme de Mountain View teste aussi une fonction qui permettrait aux utilisateurs de discuter avec les entreprises via Search et Maps depuis l’application dans certains pays. Et pour celles et ceux qui volent avec la compagnie United, le géant américain a signé un accord pour offrir la messagerie gratuit aux passagers utilisant United WiFi à compter de cet automne.

Enfin, Google met à jour les icônes de Messages, Téléphone et Contacts pour “mieux refléter l’expérience de messagerie moderne d’aujourd’hui” et offrir une meilleure harmonie avec les autres apps de Google.