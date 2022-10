Les widgets Google pour l'écran de verrouillage d'iOS 16 sont disponibles. Ceux-ci devraient déjà apparaître sur votre iPhone.

Les widgets de Google pour l’écran de verrouillage d’iOS 16 sont officiellement disponibles. Comme expliqué en septembre par le géant américain, ces widgets permettent d’avoir des informations intéressantes en un clin d’œil et des raccourcis utiles vers certaines fonctionnalités des apps de la firme de Mountain View.

Gmail peut par exemple pour montrer le nombre de nouveaux messages, tandis que Maps peut proposer un lien vers l’un de vos trajets les plus fréquents (bureau-maison, par exemple) ou des recherches pour certaines destinations, comme des restaurants. Les widgets pour Chrome et l’app Google, quant à eux, peuvent vous aider à démarrer une recherche sur le web, exécuter une commande vocale ou lancer une fonctionnalité comme une traduction via Lens ou une partie du jeu Dino de Chrome.

Les autres widgets sont un peu plus spécialisés, mais tout aussi utiles. Google News peut vous montrer les dernières actualités Drive offre un accès rapide à des fichiers recommandés et/ou favoris. Il devient aussi plus facile d’écouter YouTube Music dans la mesure où vous pouvez facilement lancer une playlist lorsque vous le voulez.

YouTube et YouTube Music ont aussi leurs propres widgets pour l’écran de verrouillage. Vous pouvez naviguer facilement dans vos abonnements YouTube ou rechercher une chanson sur YouTube Music.

Ceux-ci devraient déjà apparaître sur votre iPhone

Les widgets devraient automatiquement apparaître lorsque vous démarrez la personnalisation de votre écran de verrouillage. Comme à l’accoutumée, ils sont particulièrement intéressants sur l’écran always-on des iPhone 14 Pro ou Pro Max. Quoi qu’il en soit, quel que soit l’appareil sur lequel vous les utilisez, ils devraient rendre les apps Google plus attrayantes sur iOS. Et parfois même, cette nouveauté pourrait leur offrir un avantage par rapport aux versions Android, qui ne montrent qu’un nombre d’informations limité avant que vous ne déverrouilliez l’appareil.