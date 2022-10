Google va bientôt tester ses cabines du Projet Starline dans le monde réel

Google va commencer à installer des cabines de visioconférence élaborées de son Projet Starline. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Les cabines élaborées pour la visioconférence de Google existeront bientôt au-delà d’un simple exercice de design intelligent. Ars Technica rapporte en effet que le géant de la tech commencera à installer des prototypes de son Projet Starline dans les locaux de certains de ses partenaires pour des tests “réguliers” avant la fin de l’année. Autrement dit, Google veut voir comment ses “fenêtres magiques” fonctionnent en dehors des démonstrations sur son campus.

Parmi les partenaires du programme, on citera notamment Salesforce, T-Mobile et WeWork. Ces démonstrations dans leurs différents locaux feront participer plus de 100 sociétés dans des domaines aussi divers que la santé, les media ou la vente.

Le Projet Starline est un gros pari, une tentative de créer un système de téléprésence qui semble naturelle. Chaque participant est installé dans une cabine avec tout un réseau de caméras et de projecteurs infrarouges qui viennent créer une représentation 3D réaliste, avec une captation en audio spatial pour faire en sorte que la voix semble vraiment provenir de la bouche de cette personne numérique. Combiné avec le suivi de la tête et un écran 8K de 65 pouces, le système donne l’impression que l’autre personne est vraiment juste en face de vous. Ceci devrait, en théorie tout du moins, rendre les réunions plus faciles à suivre par rapport à si vous deviez rester devant la webcam de votre ordinateur.

Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

La question, bien sûr, sera de savoir si ce programme d’accès anticipé permettra de démocratiser ces cabines et de les voir fleurir dans les bureaux de nos entreprises. Google n’a pas communiqué sur le tarif d’une cabine de son Projet Starline, mais la technologie utilisée ici est déjà onéreuse et l’ensemble prend beaucoup de place. Les petites entreprises auront bien du mal à justifier un tel investissement là où de simples ordinateurs peuvent tout à fait convenir.

Le timing est, lui aussi, assez discutable. Si le télétravail et les environnements de travail hybride se sont largement répandus, Starline arrive au moment où les gens sont prêts à retourner aux interactions physiques. Le public pour une telle technologie n’est pas aussi répandu qu’il aurait pu l’être il y a un an et il ne faut pas s’attendre à ce qu’il s’étende. L’avenir nous dira si c’est un succès.