iOS 17 : cinq fonctionnalités qui ne seront pas disponibles au lancement. Il faudra patienter quelques mois avant d'y avoir droit.

iOS 17 devrait être une grosse nouvelle version majeure du système d’exploitation mobile d’Apple. Lancée en même temps que les iPhone 15, elle proposera moult nouveautés, dont la majorité ont été dévoilées par la firme de Cupertino en juin. Ceci étant dit, un certain nombre ne seront pas disponibles le jour j. En voici cinq qui, malheureusement, n’arriveront que plus tard dans l’année.

Collaboration sur les playlists dans Apple Music

À l’heure actuelle, Apple Music ne permet pas d’être à plusieurs sur la création de playlists. iOS 17 va changer cela en introduisant les playlists collaboratives pour Apple Music, mais il faudra patienter un peu avant de pouvoir en profiter. Une fois disponible, la fonctionnalité vous permettra, à vous et vos amis, d’ajouter, modifier et réorganiser vos playlists. Vous pourrez même envoyer des réactions en emoji sur l’écran En cours de lecture, selon Apple.

Transfert AirDrop via Internet

Avec iOS 17, les transferts AirDrop seront bien plus utiles dans la mesure où vous pourrez continuer l’envoi même après que votre iPhone est hors de portée. Apple indique que, une fois le transfert initié avec un autre appareil, si vous vous éloignez, celui-ci continue via Internet.

La nouvelle app Journal

Pour celles et ceux qui aiment bien tenir un journal de leur vie, l’app Journal semble très prometteuse. Déjà, elle sera gratuite et native à iOS, autrement dit, très facilement accessible. De plus, Apple promet que vos données seront privées et que le chiffrement de bout en bout sur iCloud viendra protéger votre vie privée tout en gardant la possibilité de synchroniser votre journal avec tous vos appareils.

NameDrop vers une Apple Watch

NameDrop est une nouveauté iOS 17 qui permet de partager vos informations de contact rapidement avec des gens qui ont des appareils Apple. Bien que cette fonction sera disponible au lancement d’iOS 17 sur votre iPhone, vous ne pourrez pas utiliser NameDrop vers une Apple Watch. Cette fonctionnalité arrivera plus tard, avec une mise à jour de watchOS 10.

AirPlay dans les chambres d’hôtel

Apple a annoncé que les appareils sous iOS 17 pourront utiliser AirPlay pour diffuser du contenu sur les TV des chambres d’hôtel. Il faudra cependant un peu de temps avant que les hôtels ne soient compatibles avec cette fonctionnalité. Lorsque ce sera le cas, vous pourrez scanner un QR Code sur un téléviseur et utiliser le grand écran pour profiter du contenu de votre iPhone sur le TV.