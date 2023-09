Apple iOS 17 : 13 nouveautés cachées très intéressantes que la firme de Cupertino n'a pas mis en avant.

Depuis son lancement en bêta publique il y a quelques semaines, nous parlons beaucoup d’iOS 17 et de la manière dont cette version majeure va améliorer vos vies numériques. Si Apple a mis en avant de nombreuses fonctionnalités, il y en a de nombreuses autres passées sous silence par la firme de Cupertino. En voici 13 dignes d’intérêt.

Recherche avancée dans Messages

Avec iOS 17, vous pouvez enfin chercher des termes précis dans des conversations spécifiques de Messages. Pour ce faire, ouvrez Messages et saisissez le nom d’un contact. Messages va afficher des suggestions de recherche comme Messages de:, suivi de Lien, Photo et Localisation. Si vous sélectionnez les messages d’un contact précis, vous pouvez ajouter d’autres filtres, comme liens uniquement, photos uniquement ou localisations uniquement.

Votre iPhone peut lire les symboles pour le lavage en machine

Les symboles pour le lavage machine sont censés vous aider à laver comme il se doit vos vêtements, mais pour beaucoup, ce sont de vrais hiéroglyphes. Dans iOS 17, il suffit de prendre une photo et l’app Photos va vous aider à obtenir leur signification rapidement grâce à la Recherche visuelle.

Obtenir la signification des icônes d’avertissement de votre voiture

La Recherche visuelle d’iOS 17 peut aussi aider à identifier les différents boutons et autres avertissements du tableau de bord de votre voiture. Si vous n’avez pas le manuel à portée de main, vous pourrez comprendre facilement leur signification et, qui sait, savoir ce qui cloche avec votre véhicule.

Rogner facilement les photos

Plus besoin de tapoter sur plusieurs boutons pour rogner une photo. Lorsque vous ouvrez une image dans Photos et que vous utilisez deux doigts pour zoomer dessus, l’iPhone affichera un bouton Rogner dans le coin supérieur droit. Tapotez dessus et le tour est joué.

Tirer le meilleur des widgets interactifs

Les widgets interactifs sont la plus grosse nouveauté logicielle d’iOS 17, mais leur véritable intérêt est celui conféré par les apps qui les utilisent. De quoi réaliser des tâches rapides de manière très simple.

Écouter les articles plutôt que les lire

Safari a désormais une fonction “Écouter la page” permettant d’écouter un article plutôt que de le lire. Pour ce faire, tapotez sur le bouton aA dans la barre d’adresse et sélectionnez “Écouter la page”.

Partager facilement les mots de passe avec ses proches

Pour partager facilement et de manière sécurisée vos mots de passe, le Trousseau iCloud vous permet de partager avec vos proches via des passkeys. Une procédure simple à mettre en place.

Appeler l’Apple Watch depuis l’iPhone

Depuis des années, il est possible d’appeler son iPhone depuis son Apple Watch, mais l’inverse n’est possible que depuis iOS 17.

Utiliser un moteur de recherche différent pour le mode incognito

Vous pouvez définir un autre moteur de recherche par défaut pour le mode incognito de Safari. Ainsi, vous pouvez utiliser Google pour la navigation “normale” et un autre pour la navigation privée. Allez dans Réglages > Safari > Moteur de recherche privée et sélectionnez votre option préférée.

Réinitialiser les codes oubliés

Si vous avez changé le code de votre iPhone et l’avez oublié, une nouvelle solution peut vous aider. Vous verrez un bouton “Code oublié” pendant trois jours après avoir défini un nouveau code de déverrouillage. Vous pourrez saisir votre ancien code et en définir un nouveau.

Effacer automatiquement les mots de passe à usage unique

Les mots de passe à usage unique s’accumulent dans les SMS et les boîtes email, mais iOS 17 se propose de les supprimer pour vous. La fonctionnalité est très simple à mettre en place.

Supprimer les informations de tracking dans les liens

Lorsque vous partagez une URL via Safari, celle-ci a tout un tas de données de tracking. Heureusement, vous pouvez demander à Safari de supprimer ces trackers dans les URL. Votre vie privée vous dira merci.

Ajuster la vitesse de Haptic Touch

Avec Haptic Touch, vous pouvez tapoter et maintenir certains items pour avoir des aperçus, par exemple. Très efficace sur une URL, notamment. S’il est possible d’ajuster la vitesse de l’action, iOS 17 propose une nouvelle option de vitesse. Certains pourraient préférer des aperçus plus rapides, d’autres plus lents. Vous pouvez ajuster cela à votre convenance dans Réglages > Accessibilité > Toucher > 3D et Haptic Touch. Faites défiler jusqu’à la section Durée du toucher et sélectionnez parmi les trois options : Rapide, Lent, Défaut. Auparavant, il n’y avait que Rapide ou Lent.