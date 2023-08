Vous pouvez désormais partager en toute sécurité des passkeys avec Apple iOS 17

Le partage de mots de passe et passkeys sur iOS 17 est une nouveauté très intéressante. Encore faut-il savoir comment l'utiliser. On vous dit tout ici.

Partager des mots de passe de manière sécurisée n’est pas si simple que vous pourriez le penser. Si vous voulez faire cela bien, il vous faut un outil spécialisé comme 1Password qui chiffre les données pendant le transfert. Partager un mot de passe via un message ou un email annule tout l’intérêt du partage privé : s’il est proposé dans un format texte parfaitement lisible, tout le monde peut y avoir accès. Ce que vous ne voulez pas, évidemment.

Le partage de mots de passe et passkeys sur iOS 17

Avec iOS 17 et macOS Sonoma, Apple résout le problème avec sa fonctionnalité Trousseau iCloud. Vous pouvez créer un groupe de mots de passe et de passkeys (clés d’identification) auxquels tous les membres dudit groupe peuvent avoir accès (pour peu qu’ils soient sous iOS 17 ou macOS Sonoma ou une version d’OS plus récente). Et dans la mesure où il s’agit d’un groupe séparé, vous pouvez choisir de garder tous vos comptes privés vraiment privés dans votre coffre sécurité. Le partage de mots de passe et de passkeys est réalisé avec le chiffrement de bout en bout de Trousseau iCloud, aucun risque donc d’une éventuelle attaque de type home du milieu.

Puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité de groupe, elle a été conçue pour partager plusieurs mots de passe avec votre famille ou vos amis sans limite de temps. Ce n’est pas l’idéal pour du partage à usage unique, mais rien ne vous empêche de créer un groupe avec une personne pour partager un tel mot de passe en cas de besoin.

Le meilleur cas d’utilisation de cette fonctionnalité serait probablement de créer un groupe pour votre famille et un autre pour vos plus proches amis (vous pouvez créer des groupes très facilement). Avec votre famille, vous pouvez partager les mots de passe de vos services comme les impôts, la banque, le fournisseur d’énergie, mais aussi le FAI, le streaming, etc. Avec vos amis, vous pouvez partager vos comptes Netflix, Prime Video et autres. Cela pourrait aussi être intéressant avec des comptes Google si vous travaillez sur un projet à plusieurs.

Pour démarrer, allez dans Réglages > Mots de passe, tapotez sur le bouton Plus et choisissez l’option Nouveau groupe partagé. Donnez-lui un nom, ajoutez les utilisateurs que vous voulez. (Chaque membre pourra ajouter ou supprimer ses propres mots de passe du groupe, comme bon lui semble.) Ensuite, choisissez les détails que vous souhaitez inclure dans ce groupe partagé. Une fois terminé, tapotez sur le bouton Déplacer. Tapotez sur Notifier via Messages pour envoyer les invitations avec iMessage.

Vous pouvez revenir sur cet écran quand vous le souhaitez. Vous pouvez déplacer de nouveaux mots de passe et passkeys à partager avec le bouton Plus. Si vous souhaitez retirer un mot de passe d’un groupe, restez appuyé sur un compte, choisissez l’option Déplacer vers le groupe et sélectionnez l’option Mes mots de passe pour faire revenir le mot de passe uniquement sur votre compte. Vous pouvez tapoter sur le bouton Plus pour créer une nouvelle entrée directement dans le groupe partagé, plutôt que de déplacer un mot de passe existant.