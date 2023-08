Heart of Stone : le nouveau film de Netflix avec Gal Gadot

La comédienne israélo-américaine Gal Gadot incarne l'espionne Rachel Stone dans le film Heart of Stone.

Réalisé par Tom Harper (War Book, Wild Rose, Peaky Blinders) à partir d’un scénario de Greg Rucka (The Old Guard, Whiteout) et Allison Schroeder (Guidance, Hidden Figures, Christopher Robin) avec l’aide de Skydance Media, Pilot Wave et Mockingbird Pictures pour Netflix, Heart of Stone retrace les aventures de Rachel Stone, membre d’une puissante organisation mondiale de maintien de la paix – sans tendances politiques, sans allégeances nationales, qui a pour mission de récupérer une ressource aussi précieuse que dangereuse, dont le nom de code est : Le Cœur. Un atout menacé par la malveillante Keya Dhawan, dont la quête pour le contrôler menace la stabilité mondiale.

Un trailer pour Heart of Stone

Le film Heart of Stone est disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix. En plus de Gal Gadot qui incarne Rachel Stone, le casting est composé de Jamie Dornan (Parker), Alia Bhatt (Keya Dhawan), Sophie Okonedo (Nomad), Matthias Schweighöfer (Jack of Hearts), Jing Lusi (Theresa Yang), Paul Ready (Max Bailey), Jon Kortajarena et Archie Madekwe (Ivo).