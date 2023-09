Le navigateur Vivaldi arrive sur les Apple iPhone et iPad. Un navigateur web qui peut sortir du lot.

Aujourd’hui, pour qu’un service web existe de manière pérenne, il est presque obligatoire d’exister sur les appareils mobiles. Proposer une app mobile sur les principaux stores est gage de visibilité, et cela permet évidemment de toucher un public plus large encore. A fortiori lorsque l’on est éditeur d’un navigateur web. Le navigateur Vivaldi existe depuis de longues années, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’arrive la version iOS, pour les Apple iPhone et iPad.

Le navigateur Vivaldi, qui est en bêta test pour les appareils iOS depuis plusieurs mois, est enfin prêt à être proposé au grand public. Vivaldi on iOS, pour les iPhone et iPad, est désormais disponible au téléchargement depuis l’App Stroe, apportant avec lui les fonctionnalités dont les utilisateurs desktop et Android peuvent profiter depuis longtemps. L’une des fonctionnalités qui permet à Vivaldi de sortir du lot sur mobile est sa Tab Bar façon desktop, qui est activée par défaut. Le logiciel affiche les onglets alignés en haut de l’interface, comme ils sont le plus souvent présentés sur un ordinateur.

Un navigateur web qui peut sortir du lot

Et dans la mesure où les appareils mobiles ont des écrans plus petits que les ordinateurs, le navigateur dispose d’un Tab Switcher qui vient montrer aux utilisateurs un aperçu de tous les onglets ouverts. L’onglet actif est mis en avant dans cet écran avec une petite bordure autour de l’aperçu et les utilisateurs peuvent fermer ou choisir d’autres onglets depuis ce même écran. Vivaldi embarque par ailleurs une fonctionnalité native Notes, qui vient enregistrer automatiquement le texte que les utilisateurs sélectionnent sur les sites, s’ils font un appui long dessus et qu’ils choisissent l’option “Copier dans une note”. Et si un utilisateur veut enregistrer une page pour la lire plus tard sans encombrer la Tab Bar, il est possible de l’enregistrer dans la Liste de Lecture, bien distincte.

Comme avec les autres itérations de Vivaldi, cette version du navigateur pour iOS dispose d’un bloqueur de publicités et de traqueurs intégré. Les utilisateurs devront cependant activer cette option dans la section Confidentialité des Paramètres, où ils pourront aussi personnaliser le comportement et gérer le niveau de blocage par site.