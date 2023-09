Non, Apple iOS 17 ne va pas “tuer” votre iPhone !

Si vous avez peur qu'Apple iOS 17 "tue" votre iPhone, n'ayez aucune crainte. Ce n'est pas le cas. iOS 17 fonctionne très bien sur tous les iPhone compatibles.

Hésitez-vous à mettre à jour votre iPhone sur iOS 17 ? Vous n’êtes pas seul. Il y a une crainte que l’installation de cette mise à jour mette l’iPhone à la retraite de manière prématurée, qu’elle ralentisse tout le système ou qu’elle ne fasse, finalement qu’empirer les choses. La bonne nouvelle ? Cela n’est pas vrai.

On comprend la logique, cependant. Apple veut que les gens achètent de nouveaux iPhone. Si une mise à jour rend les vieux iPhone moins efficace, cela pourrait pousser à acheter un nouvel appareil. On comprend les sceptiques. Mais Apple ne conçoit pas iOS pour ralentir les anciens modèles. Un iPhone XS sous iOS 17 ne sera pas aussi rapide qu’un iPhone 15 Pro, c’est évident, mais cela ne signifie pas que votre XS doit rester sous iOS 16 pour toujours. C’est d’ailleurs une très mauvaise opération que de procéder ainsi.

iOS 17 fonctionne très bien sur tous les iPhone compatibles

La mise à jour de cette année est très intéressante. Il y a de nombreuses nouveautés, mais rien qui ne bouleverse totalement l’expérience. Passer d’iOS 16.7 à iOS 17 n’aura rien d’aussi dingue que passer d’iOS 6 à iOS 7.

iOS 17 n’est pas non plus tout à fait identique sur tous les iPhone compatibles. Si la plupart des fonctionnalités sont disponibles sur les iPhone 12 et plus récents, plusieurs options manquent à l’appel sur les iPhone XS, XR, 11 et 11 Pro. Ces modèles n’ont pas les réactions aux gestes dans les appels FaceTime, les mises à jour d’autocorrection intelligente ou d’autocomplétion, par exemple. Apple les limite très certainement parce que ces appareils sont trop limités au niveau hardware.

Apple abandonne aussi le support pour les iPhone qu’il juge trop vieux. Vous n’aurez ainsi pas l’occasion de vous plaindre d’un iPhone X lent sur iOS 17 puisque vous ne pouvez pas installer iOS 17 sur un iPhone X. Apple pourrait certainement proposer une expérience digne de ce nom sur des appareils de 2017, mais le géant a décidé de ne pas franchir cette ligne. Et ils continuent de recevoir les mises à jour de sécurité.

Certaines versions majeures d’iOS amélioraient cependant grandement les performances sur de vieux modèles. iOS 12 était venu sauver les iPad Air 2, par exemple. iOS 17 ne fera probablement pas le même effet sur votre iPhone XS, mais nous ne saurions que trop recommander de mettre à jour votre appareil si vous le pouvez. Et si vous n’êtes pas convaincu(e), faites vos recherches en ligne. Les utilisateurs sont nombreux à partager leurs retours, sur Reddit ou ailleurs.

Si votre iPhone semble vraiment lent, c’est peut-être la batterie

Apple n’est très probablement pas à l’origine de cette grande théorie du complet, mais celle-ci pourrait tout de même être la faute de la marque à la pomme. Apple ralentit effectivement les vieux iPhone, mais uniquement lorsque la batterie atteint un certain âge. Ceci pour empêcher des comportements aléatoires et parfois dangereux. La firme de Cupertino privilégie la stabilité aux dépens des performances. Mais le géant américain n’avait informé personne de cela avant de l’annoncer publiquement en 2017. On peut donc comprendre les suspicions des utilisateurs, qui ont, en partie seulement, raison. Mais le mal était fait, une théorie du complot avait vu le jour.

Alors la firme de Cupertino a donné le choix aux utilisateurs : choisir de ralentir leur iPhone une fois que la batterie est trop vieille, ou garder les mêmes performances, au risque de soucis au quotidien. Mais l’entreprise ralentit tout de même la machine par défaut une fois un problème inattendu survenu. Vous pouvez choisir de désactiver ces ralentissements, mais il est plus conseillé de faire remplacer la batterie.

À noter : après toute mise à jour, surtout une mise à jour majeure comme iOS 17, votre iPhone va être à la peine quelque temps. Le temps d’absorber toutes les nouveautés.

Vous devriez toujours installer les mises à jour de sécurité

Si vous refusez catégoriquement de passer à iOS 17, ou si votre iPhone n’est pas compatible avec iOS 17, prenez tout de même l’habitude d’installer les mises à jour de sécurité. Celles-ci sont nombreuses dans les mises à jour d’iOS 17, mais Apple en propose aussi pour les appareils sous iOS 16, iOS 15 et même iOS 12.