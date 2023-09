Resident Evil Village : la version Apple iPhone 15 Pro arrive le 30 octobre. D'autres jeux sont prévus sur les appareils de la marque à la pomme.

Resident Evil Village est un jeu vidéo d’horreur évoluant autour d’une très grande et élégante lady vampire (et d’autres monstres qui le sont nettement moins, évidemment). Le jeu arrivera sur les iPhone 15 Pro et Pro Max le 30 octobre prochain, et sur les modèles d’iPad Pro et iPad Air avec puce M1 ou M2 le même jour. Le jeu de base coûtera 40 $ et le DLC Shadows of Rose 20 $ supplémentaires.

Resident Evil Village : la version Apple iPhone 15 Pro arrive le 30 octobre

Resident Evil Village fut initialement lancé sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S en 2021. Le titre est devenu une référence pour l’histoire de la saga. Le jeu en lui-même intègre des créatures loup-garou, un homme poisson mutant, un gourou meurtrier et pourrissant, des ennemis façon zombie, mais la star de cet opus reste bien évidemment la Comtesse Alcina Dimitrescu. Il s’agit d’une méchante exceptionnellement grande, morte-vivante, avec des doigts aussi tranchants que des lames, qui dirige trois filles vampires, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le personnage est tout simplement fantastique.

Village était arrivé sur Mac en 2022. Apple avait révélé les versions iPhone et iPad durant son événement annuel dédié à l’iPhone le 12 septembre dernier, mais n’avait pas communiqué de date de sortie à ce moment-là. Capcom a fourni la date en question sur son site. Le remake de Resident Evil 4, qui est arrivé sur PC et consoles cette année, doit lui aussi avoir droit à une version pour les appareils mobiles Apple en 2023, mais aucune date n’a été dévoilée.

D’autres jeux sont prévus sur les appareils de la marque à la pomme

D’autres jeux doivent arriver sur l’iPhone 15 Pro, grâce à sa nouvelle puce A17 Pro, dont Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage. Death Stranding est prévu pour cette année, Mirage, de son côté, pour le début de l’année 2024.