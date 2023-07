Capcom annonce l’acquisition de Swordcanes Studio

Swordcanes Studio va renforcer l'éditeur japonais Capcom dans la production de graphismes 3D et 2D.

Déjà impliqué dans le développement de Street Fighter 6, Monster Hunter Rise : Sunbreak et Monster Hunter Rise au niveau de l’animation, le character designer et l’environment art, Swordcanes Studio a séduit Capcom au point d’être racheté pour travailler exclusivement sur les futures productions de l’éditeur japonais. Le studio de soutien fondé en 2018 avait également aidé Square Enix sur Final Fantasy 16, Tango Gameworks sur Hi-Fi RUSH ou encore Nintendo sur New Pokemon Snap.

Un porte-parole de Capcom a déclaré :

La force de Swordcanes réside dans son expertise en matière de technologie de production d’images de synthèse en 3D et 2D pour le développement de jeux vidéo, en plus d’avoir déjà travaillé sur des titres majeurs de Capcom. Nous avons donc décidé de faire de ce studio une filiale à part entière afin de renforcer durablement ses capacités technologiques et de développement.

Les rachats vont continuer chez Capcom

Avec l’aide d’une croissance opérationnelle pendant dix années consécutives et un excellent premier trimestre pour son nouvel exercice fiscal (un chiffre d’affaires en hausse de 74%, un bénéfice opérationnel en hausse de 99% et un bénéfice net en hausse de 101%), l’éditeur japonais Capcom n’est pas à plaindre et cherche même à se renforcer pour devenir toujours plus puissant. En effet, l’acquisition de Swordcanes Studio n’est que le début d’une vaste stratégie :

Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’acquérir de nouvelles capacités technologiques nécessaires à l’amélioration de notre structure en matière de développement de jeux.