Capcom mise sur la motion capture avec Creative Studio

Creative Studio va permettre d'améliorer considérablement les visuels et les graphismes des prochaines productions vidéoludiques de Capcom.

Afin de renforcer son environnement de développement et ne plus dépendre de partenaires externes comme Sony Interactive Entertainment avec les infrastructures de Santa Monica Studio, l’éditeur japonais Capcom annonce la création de Creative Studio à Osaka, au Japon, un nouveau centre de production de 2603 m² doté des plus grandes salles du pays dédiées à la motion capture.

[Press Release]

"Capcom Bolsters Creation of Cutting-edge Game Visuals with its New Facility, Creative Studio! – With a three-facility system, Capcom aims to further strengthen its development environment –" added.https://t.co/1k026UJtme — Capcom IR (@Capcom_IR) April 10, 2023

Un porte-parole de Capcom a déclaré :

Creative Studio est un centre de production de pointe équipé de deux salles de capture de mouvements. En améliorant la densité spatiale des tournages grâce à 150 caméras, dont les derniers modèles à ultra-haute résolution, dans l’une des plus grandes zones de tournage du Japon (11m×15m×5m), il permet de filmer simultanément jusqu’à 10 acteurs ou même d’effectuer une capture de mouvement complète. En outre, il permet aux développeurs de maximiser leurs capacités créatives et expressives en coordonnant le tournage avec l’environnement de développement de jeux de Capcom, qui est alimenté par les outils de développement de jeux RE Engine exclusifs. En achevant cette installation et en établissant un système de trois studios de capture de mouvement au total, Capcom continue à promouvoir une efficacité toujours plus grande dans le développement des jeux tout en travaillant à la création du meilleur contenu au monde.

Les ventes des jeux Capcom

Grâce à une santé financière solide (un chiffre d’affaires de 562,3 millions d’euros entre avril 2022 pour les neuf premiers mois de l’année fiscale), Capcom est en mesure de réaliser des investissements dans ses studios pour maintenir sa dynamique actuelle avec de nouveaux jeux basés sur ses licences les plus fortes :

Monster Hunter Rise – 11,7 millions d’exemplaires vendus

Monster Hunter Rise : Sunbreak – 5 millions d’exemplaires vendus

Resident Evil Village – 7,4 millions d’exemplaires vendus

Devil May Cry 5 – 6,5 millions d’exemplaires vendus

Resident Evil 2 Remake – 11,2 millions d’exemplaires vendus

Resident Evil 3 Remake – 6,4 millions d’exemplaires vendus

Resident Evil 4 Remake – 3 millions d’exemplaires vendus

Monster Hunter World : Iceborne – 10 millions d’exemplaires vendus

Street Fighter 5 – 7 millions d’exemplaires vendus