Apple iOS 17 : trois fonctionnalités toutes récentes et intéressantes

iOS 17 est une version très attendue par les utilisateurs. De nombreuses fonctionnalités feront leur apparition avec cette mise à jour. En voici trois annoncées tout récemment.

iOS 17, qui sera disponible dans quelques heures ce lundi 18 septembre, est très attendu. Il faut dire que les nouveautés fonctionnelles sont très nombreuses. Cette nouvelle version majeure de l’OS mobile de la marque à la pomme pourrait changer beaucoup de choses. Mais ces derniers jours, iOS 17 a introduit quelques nouveautés, des fonctionnalités que vous pourriez avoir manquées. Si vous aimez tout savoir de la prochaine expérience iOS, voici donc trois nouveautés annoncées cette semaine.

iOS 17 ajoute plusieurs nouvelles sonneries

Si vous en avez ras-le-bol des sonneries et autres sons disponibles dans l’OS d’Apple, sachez que iOS 17 ajoute plus de 20 nouveaux clips audio que vous pourrez utiliser pour les appels, les réveils, les notifications et autre.

Par rapport à la précédente sélection, ce nouveau portfolio propose des morceaux plus longs, plus actuels, pourrait-on dire. Si vous précédez les anciens, vous pouvez bien évidemment toujours y accéder en vous rendant dans la section “Classique”.

La nouvelle fonctionnalité d’effet bokeh présentée durant l’événement de l’iPhone 15

Durant l’événement Wanderlust de l’iPhone 15, la firme de Cupertino a présenté une nouvelle fonction photo vous permettant de jouer avec la mise au point et la profondeur des sujets. Autrement dit, vous pouvez ajouter un effet bokeh à n’importe qui sur votre photo. Nous pensions à l’origine qu’il s’agissait d’une fonctionnalité exclusive à l’iPhone 15, mais il s’avère que cette dernière arrivera aussi sur les iPhone des générations précédentes via iOS 17.

Cela étant dit, seuls les utilisateurs d’iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15 auront la possibilité d’en profiter. Dommage pour les possesseurs d’iPhone 12 ou modèles plus anciens.

L’application Home reçoit une mise à jour

Les utilisateurs qui veulent prendre soin de l’environnement apprécieront aussi le fait qu’iOS 17 ajoute un nouvel outil, baptisé Grid Forecast, à son application Home qui permet aux utilisateurs de savoir quand le réseau électrique fournit de l’énergie plus propre. Ainsi, vous pouvez décider en votre âme et conscience quand utiliser au mieux votre électricité.

Par exemple, si vous avez besoin de recharger votre voiture électrique, il pourrait être intéressant de garder un oeil sur l’outil Grid Forecast pour pouvoir utiliser de l’énergie propre pendant les périodes de grande consommation. Cette fonctionnalité, ainsi que les deux autres mentionnées plus haut, sont actuellement disponibles dans la dernière version bêta d’iOS 17.