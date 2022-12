La version desktop du navigateur web Vivaldi intègre Mastodon

Le navigateur Vivaldi intègre Mastodon dans sa version desktop. De quoi permettre à cette alternative à Twitter de gagner encore en popularité.

Avec tout le remue-ménage que subit actuellement Twitter depuis la prise de pouvoir par Elon Musk, nombreux sont les utilisateurs à vouloir aller voir ailleurs. Certains l’ont même déjà fait. L’une des alternatives plébiscitées par ces utilisateurs est Mastodon. Très similaire, mais aussi très différente, elle fait aujourd’hui beaucoup parler d’elle. Ce qui a donné des idées au navigateur web Vivaldi.

Le navigateur Vivaldi intègre Mastodon dans sa version desktop

Mastodon n’a cessé de gagner en popularité depuis que le milliardaire américain a pris la direction de Twitter. Peu après que l’accord est devenu officiel, Vivaldi devenait le premier navigateur à créer sa propre instance Mastodon, baptisée Vivaldi Social. Aujourd’hui, le navigateur annonce qu’il l’intègre directement dans la barre de menu de sa version desktop, conférant aux utilisateurs un moyen très simple de visualiser les publications des comptes qu’ils suivent.

De quoi permettre à cette alternative à Twitter de gagner encore en popularité

Cette alternative à Twitter a de nombreuses similitudes avec le réseau d’Elon Musk et permet aux utilisateurs de créer des publications courtes. Contrairement à Twitter, qui est contrôlé par une seule et même entité, Mastodon est un service décentralisé qui repose sur un protocole open-source. Les utilisateurs peuvent créer et faire tourner leurs propres serveurs, des instances, que d’autres utilisateurs peuvent rejoindre. Vivaldi Social est l’un d’entre eux. Les instances communiquent les unes avec les autres et les gens de différents serveurs peuvent tout à fait se suivre et voir les publications des autres.

Avec la dernière mise à jour en date du navigateur, les fans de Vivaldi peuvent donc désormais retrouver Vivaldi Social dans la barre latérale, mais ils peuvent tout à fait ajouter n’importe quelle instance de leur choix. Lorsqu’ils accèdent à une instance depuis ce panneau, celle-ci s’affiche sur le côté dans une vue en écrans divisés.