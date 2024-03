Microsoft Edge traduira bientôt l'audio ou les sous-titres des vidéos grâce à l'IA. Une fonctionnalité pas encore totalement opérationnelle dans Edge Canary.

On voit des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle arriver sur toutes les plateformes. Microsoft, bien sûr, ne fait pas exception. Preuve en est avec son son assistant IA, Copilot, propulsé par ChatGPT d’OpenAI, dont le géant est investisseur majeur. Aujourd’hui, l’entreprise poursuit son travail avec une fonction de traduction de vidéo IA pour Microsoft Edge. Cette dernière n’est pas encore disponible à tout un chacune, mais on vous explique comment l’activer pour l’essayer.

Microsoft Edge traduira bientôt l’audio ou les sous-titres des vidéos grâce à l’IA

L’utilisateur Leopeva64 sur Twitter suit le développement de cette fonction de traduction IA de Microsoft depuis le mois d’octobre. Cela avait commencé avec un simple bouton Traduire qui ne faisait rien, mais Leopeva64 a partagé plusieurs mises à jour dans l’interface depuis ces derniers mois. En mars, Leopeva64 rapportait que cette option permettrait de produire de l’audio et des sous-titres pour la traduction. Il y a quelques jours, Leopeva64 annonçait que la traduction en elle-même serait gérée par l’intelligence artificielle (précédemment, elle indiquait simplement la mention “Aperçu”). Plus récemment encore, cet utilisateur indiquait que Microsoft avait ajouté un bouton pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Lorsque cette dernière sera opérationnelle et activée, vous devriez pouvoir traduire n’importe quelle vidéo compatible dans la langue disponible de votre choix et décider de consommer cette dernière en audio ou via des sous-titres. Leopeva64 précise que la traduction IA n’est pas opérationnelle à l’heure d’écrire ces lignes, ce qui signifie que le curseur d’activation ne sert à rien pour le moment. Cependant, le fait que Microsoft continue de déployer des modifications sur cette option et la décision-même d’implémenter le curseur à ce moment laissent à penser que la fonction sera proposée aux testeurs dans un futur proche.

Microsoft has added a toggle to enable/disable the video translation feature (Edge Canary):https://t.co/OsEhUI1BTx pic.twitter.com/vVxMEgSgff — Leopeva64 (@Leopeva64) March 11, 2024

Une fonctionnalité pas encore totalement opérationnelle dans Edge Canary

Si vous avez envie de tester la chose, même si, comme dit plus haut, il n’y a rien à tester, ne vous embêtez pas à ouvrir Edge sur votre Mac ou PC. Il vous faut utiliser la version d’Edge que Microsoft utilise pour les tests de ses nouveautés : Edge Canary. Selon Leopeva64, Microsoft a publié le curseur d’actualisation aux utilisateurs il y a quelques jours, mais tout le monde ne le voit pas. N’hésitez pas à vérifier régulièrement.

Pour ce faire, ouvrez Edge Canary, puis allez dans Paramètres > Langues. Dans la section Traduction, vous devriez trouver l’option “Proposer de traduire les vidéos sur les sites compatibles [Aperçu]”. Activez le curseur s’il est disponible. Une fois que la fonctionnalité sera opérationnelle, chaque fois que vous regarderez une vidéo compatible dans Edge Canary, vous devriez voir une nouvelle option à côté des options Picture-in-picture et Améliorer. Choisissez la langue, puis la langue dans laquelle vous souhaitez traduire, et laissez la magie opérer.