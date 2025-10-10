A Minecraft Movie 2 prêt à relever le défi du box-office pour l’été 2027

Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures préparent le retour de Minecraft sur grand écran.

Tl;dr A Minecraft Movie a été un succès colossal, rapportant 957 millions de dollars malgré des critiques mitigées.

Une suite a été confirmée pour le 23 juillet 2027, mais elle fera face à une concurrence estivale intense.

Pour l’instant, le titre définitif, l’intrigue et le casting restent inconnus, tandis que l’attente des fans et des studios reste très forte.

Une suite confirmée après un succès colossal

Rares sont les films adaptés de jeux vidéo qui parviennent à captiver autant. Pourtant, l’an dernier, A Minecraft Movie a déjoué tous les pronostics. Malgré des critiques mitigées, le long-métrage conçu pour les familles et les enfants a su conquérir son public, notamment grâce à une habile utilisation de la culture meme. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre : au terme de sa carrière en salle, le film affichait un impressionnant chiffre d’affaires de 957 millions de dollars, se hissant ainsi à la troisième place du box-office mondial 2025, juste derrière Ne Nha 2 et Lilo & Stitch.

Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraft pic.twitter.com/VqJSknMh0I — Minecraft (@Minecraft) October 9, 2025

Sans réelle surprise, face à cet engouement, Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures ont rapidement donné leur feu vert pour une suite. La date de sortie vient d’être fixée : ce sera le 23 juillet 2027. Or, ce calendrier soulève déjà des questions. En effet, ce créneau très convoité marque aussi l’arrivée de poids lourds comme The Simpsons Movie 2, prévu la même semaine. Quelques jours plus tôt débarquera également le nouveau Superman (Man of Tomorrow). À cela s’ajoutent deux autres franchises majeures, à savoir Shrek 5 et Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Pour les cinéphiles, cet été s’annonce donc particulièrement chargé.

Mystère autour du titre et du casting

Pour l’instant, aucune information n’a filtré concernant le titre définitif ou l’intrigue de cette suite. Si l’on se fie au premier opus, on peut imaginer que le scénario explorera l’arrivée de nouveaux personnages. Parmi eux, Alex — pendant féminin du héros Steve — avait été subtilement évoquée dans la conclusion du précédent film. Quant à la distribution, aucun nom n’a été confirmé ; néanmoins, la présence de personnalités telles que Jack Black, voire peut-être celle de Jason Momoa, demeure plausible compte tenu du succès initial.

Un engouement intact malgré l’incertitude

À ce stade, les détails restent rares et chacun spécule sur ce que pourra offrir ce second volet. Toutefois, avec un tel phénomène culturel derrière lui et une attente palpable chez les fans comme chez les acteurs hollywoodiens désireux d’en être, nul doute que la machine promotionnelle s’emballera dès que quelques révélations filtreront — probablement courant 2026 lors des premiers castings officiels. À surveiller donc : entre promesses d’aventure et enjeux commerciaux majeurs pour A Minecraft Movie 2, la bataille du box-office est loin d’être jouée d’avance.