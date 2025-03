Pourquoi Peter Dinklage n’a pas adoré travailler sur le film Wicked

Pourquoi l'expérience de travail de Peter Dinklage sur le film Wicked n'a pas été des plus agréables.

Tl;dr Peter Dinklage a fait part de son expérience difficile lors du tournage du film « Wicked ».

Dinklage pourrait reprendre son rôle de Docteur Dillamond dans « Wicked: For Good ».

Malgré les difficultés, Dinklage trouve l’histoire de « Wicked » inspirante.

Le défi de Peter Dinklage dans le film « Wicked »

La réalisation de blockbusters à gros budget peut se révéler un processus solitaire, en particulier pour les acteurs habitués à travailler avec d’autres comédiens sur des plateaux physiques. Peter Dinklage, ayant travaillé sur « Wicked », l’adaptation à succès de Jon M. Chu de la comédie musicale de Broadway, a confié avoir ressenti cette solitude.

Dans un entretien accordé à Cinema Express en novembre 2024, l’acteur a déclaré : « C’était un processus un peu solitaire, d’enregistrer dans une cabine de son à part du reste de la distribution… ». Malgré cela, Dinklage a exprimé sa grande fierté de faire partie d’un projet aussi universellement aimé et créatif.

Peter Dinklage dans « Wicked: For Good » ?

La question de savoir si Peter Dinklage reprendra son rôle dans la deuxième partie de l’histoire « Wicked » de Jon M. Chu, « Wicked: For Good », reste en suspens. Bien qu’il soit mentionné comme membre de la distribution sur la page IMDb du film, son rôle sera probablement très limité.

Doctor Dillamond, le personnage de Dinklage, est un animal parlant qui est arrêté par les officiels maléfiques d’Oz. Si nous le revoyons dans « Wicked: For Good », il se pourrait qu’il soit quelque peu diminué.

Un acteur accompli

Peter Dinklage est sans doute le plus connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans « Game of Thrones », qui lui a valu un Emmy. Il a également joué dans l’univers cinématographique Marvel en tant qu’Eitri, dans le film oscarisé « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri », et dans le prequel de « Hunger Games », « The Ballad of Songbirds and Snakes ».

Malgré la solitude ressentie lors du tournage de « Wicked », Dinklage a confié avoir été personnellement inspiré par l’histoire de « Wicked ». « L’histoire d’Elphaba, qui trouve sa force, résonne en moi », a déclaré Dinklage à Cinema Express.