She Came to Me : Peter Dinklage hésite entre Anne Hathaway et Marisa Tomei

La star de Game of Throne se retrouve au coeur d'une comédie romantique avec She Came to Me.

Écrit et réalisé par Rebecca Miller (The Private Lives of Pippa Lee, Maggie’s Plan, Arthur Miller : Writer) pour Protagonist Pictures, Killer Films, AI Film, Round Films et Vertical Entertainment, le film She Came to Me est une comédie romantique qui suit le compositeur d’opéra Steven Lauddem, bloqué dans sa créativité et incapable de terminer la partition de son grand opéra de retour. À la demande de sa femme Patricia, il part à la recherche de l’inspiration. Celle-ci reviendra après une expérience sexuelle avec Katrina, une capitaine de bateau. Au milieu de ses difficultés conjugales et son renouveau artistique, elle deviendra sa muse et lui promet de ne jamais le quitter. Steven va donc se retrouver à devoir choisir entre Katrina et Patricia.

Un trailer pour She Came to Me

She Came to Me sera diffusé le 29 septembre prochain dans les salles obscures après avoir été présenté en avant-première en février dernier au Festival de Berlin (“Berlinale”) et à la rentrée au Festival de Deauville.

Le casting est composé de Peter Dinklage (Steven Lauddem), Marisa Tomei (Katrina), Joanna Kulig (Magdalena), Brian d’Arcy James (Trey), Anne Hathaway (Patricia, la femme de Steven), Chris Gethard (le patient de Patricia), Dale Soules (Tante Moxie), Harlow Jane (Tereza) et Evan Ellison (Julian).