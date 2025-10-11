La Momie revient hanter les spectateurs sur HBO Max

Malgré des critiques sévères et un Dark Universe avorté, le film La Momie de 2017 connaît un regain d’intérêt grâce au streaming.

Tl;dr Huit ans après sa sortie, La Momie avec Tom Cruise grimpe dans le top 10 de HBO Max aux États-Unis.

Le film, qui devait lancer le Dark Universe de Universal, avait été un échec critique et commercial dès 2017.

Son regain d’intérêt s’explique surtout par le streaming et la période d’Halloween, plutôt qu’une réévaluation de sa qualité.

Le retour inattendu d’un échec annoncé

Un vent de surprise souffle sur la plateforme de streaming HBO Max. Huit ans après son passage en salles, La Momie se hisse dans le top 10 des films les plus regardés aux États-Unis. Pourtant, ce long-métrage porté par Tom Cruise, qui devait inaugurer le très ambitieux Dark Universe de Universal, avait scellé dès 2017 le sort du projet : la saga annoncée s’effondrait avant même d’avoir commencé.

Un univers partagé mort-né

Il faut dire que les ambitions de Universal Pictures étaient à la mesure de l’engouement suscité par le modèle Marvel. Autour de La Momie, on promettait déjà une série de films, dont une version de Bride of Frankenstein avec Angelina Jolie, ou encore un nouveau Invisible Man. Mais dès sa sortie, la réalité s’impose : une intrigue brouillonne, trop occupée à préparer la suite pour convaincre. Les critiques ne mâchent pas leurs mots. Sur Rotten Tomatoes, le film stagne à un sévère 15%, certains le qualifiant d’« un des pires films de l’année », d’« assemblage commercial cynique », ou même d’« compromis insipides entre comités corporatistes ». Au box-office, le verdict est tout aussi implacable : malgré ses 409 millions de dollars engrangés pour un budget pharaonique de 195 millions, les comptes ne sont pas au rendez-vous pour espérer construire une franchise solide.

L’intrigue ressuscitée… grâce au streaming et à Halloween ?

Pourquoi ce regain soudain d’intérêt ? L’ajout du film sur HBO Max, début octobre 2025, coïncide étrangement avec l’approche d’Halloween. Selon FlixPatrol, qui scrute l’audience des plateformes, La Momie grimpe dans les classements américains dès le 10 octobre – il faut croire que la saison favorise les envies de blockbusters fantastiques et effrayants. Pour les curieux, c’est peut-être l’occasion de redécouvrir cette aventure où Tom Cruise incarne Nick Morton, entraîné dans une lutte contre la malédiction millénaire d’Ahmanet et la menace du dieu Set.

Avec un soupçon d’ironie… la momie n’est jamais tout à fait morte

Reste que ce succès tardif laisse songeur. Le retour en grâce du film semble moins dû à une réévaluation critique qu’à sa disponibilité récente et au goût du public pour les frissons saisonniers. Liste non exhaustive des raisons qui expliquent ce phénomène :

Mise en avant algorithmique sur HBO Max ;

Période propice aux films d’épouvante ;

Culte involontaire autour des échecs hollywoodiens.

Parfois, il suffit qu’une momie soit déterrée au bon moment pour qu’elle retrouve une seconde vie auprès des spectateurs… même si elle n’était pas attendue !