Raiponce : le remake live-action qui pourrait tout changer chez Disney

Avec Scarlett Johansson pressentie pour Mère Gothel, Disney espère séduire fans et nouvelles audiences.

Tl;dr Disney relance son remake live-action de Raiponce après l’échec de Blanche-Neige pour revitaliser sa stratégie de remakes.

Scarlett Johansson est pressentie pour incarner Mère Gothel, marquant un choix audacieux pour un rôle sombre.

Le succès futur dépendra de la réception du public, tandis que Disney ajuste ses priorités après des déconvenues récentes au box-office.

Disney tente de rebondir avec un nouveau remake ambitieux

Après avoir traversé une période de doutes marquée par l’échec retentissant de son adaptation en prises de vues réelles de Blanche-Neige, Disney semble vouloir redonner un souffle à sa stratégie de remakes live-action. La relance du projet consacré à Raiponce, mis en pause depuis avril, marque un tournant dans la gestion des franchises phares du studio.

Scarlett Johansson, la future mère Gothel ?

L’information, relayée par le média spécialisé Deadline, prête à réflexion : alors que le développement n’en est qu’à ses balbutiements, le nom de Scarlett Johansson circule déjà pour incarner la redoutable Mère Gothel, antagoniste centrale du conte. Un choix inattendu, tant l’actrice s’est rarement illustrée dans des rôles véritablement sombres depuis plus d’une décennie. Son incarnation glaçante dans Under the Skin reste cependant gravée dans les mémoires, tout comme ses performances plus nuancées dans l’univers Marvel, où elle campait la complexe Black Widow.

L’épreuve du feu pour la stratégie live-action

Cette résurrection n’arrive pas par hasard. Après des années fastes portées par le succès commercial de plusieurs remakes, la déconvenue de Blanche-Neige – seulement 145 millions de dollars au box-office mondial pour un budget avoisinant les 270 millions – a poussé Disney à revoir ses priorités. Certains projets, à l’image du remake des Aristochats, ont été purement et simplement annulés, semant le doute sur la suite à donner à ce filon. Pourtant, c’est aussi grâce au succès récent du live-action Lilo & Stitch que l’adaptation de Raiponce, prévue initialement sous la houlette de Michael Gracey, bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt.

Vers un nouveau succès populaire ?

Pour les nostalgiques comme pour une nouvelle génération de spectateurs, ce retour s’annonce prometteur : lors de sa sortie en 2010, le film original avait frôlé les 600 millions de recettes mondiales et confirmé sa place parmi les œuvres majeures du studio. Reste à voir si la magie opérera encore une fois avec ce mélange d’audace et de prudence dont fait preuve actuellement Disney. Les attentes sont d’autant plus fortes que plusieurs projets attendent encore leur verdict, tandis que les fans guettent déjà impatiemment l’arrivée en 2026 du remake live-action de Vaiana.

Une chose est sûre : la stratégie des adaptations en prises de vues réelles demeure au cœur des débats et scrutée avec attention par toute l’industrie.